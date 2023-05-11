Новые медицинские технологии работают более эффективно при условии модификации рисков

Встреча специалистов была посвящена диагностике и технологиям лечения неинфекционных заболеваний.

Образовательный проект «НАУКА. МЕДИЦИНА. ИННОВАЦИЯ» создан и работает для врачей первичного звена, врачей разных специальностей.

Цель проекта — расширение кругозора в области новых подходов, технологий для эффективной маршрутизации пациентов, формирование базы знаний для практического здравоохранения.

Значимость образовательной площадки для врачей отметил и председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев:

«Темы конференции безусловно актуальны. Практическая медицина заинтересована в том, чтобы все актуальные проблематики, темы обсуждались на таких мероприятиях. Мы также заинтересованы и в обратном отклике от слушателей, чтобы сделать проект более значимым».

Программа проекта по неинфекционным заболеваниям традиционно включает три секции: сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания и заболевания органов дыхания – три важнейшие темы, нашедшие отражение в российских национальных проектах системы здравоохранения, активно обсуждаемые профессиональным сообществом.

В рамках работы каждой из секций эксперты представили новые технологии, подходы к диагностике, лечению и реабилитации пациентов. Также все спикеры единогласно отметили, что современные медицинские технологии сегодня позволяют успешно справляться с самыми сложными задачами. Но без комплексного подхода к ведению пациента, без вовлеченности пациента в процесс лечения невозможно добиться наилучших результатов.

По словам едва ли не всех экспертов конференции, только изменив привычки, изменив отношение к образу жизни, пациент может получить необходимый результат лечения. В результате такого подхода пациент с онкологическим заболеванием может уйти в длительную ремиссию, что позволит вернуться к обычной, привычной жизни. Больные с сердечно-сосудистым заболеванием или заболеванием органов дыхания могут практически полностью восстановиться после перенесенного острого состояния. Кроме того, риски угрожающие жизни в данной ситуации резко снижаются.

Но именно поведенческие риски занимают ключевое место среди всех остальных. Неправильное и несбалансированное питание, высокое систолическое АД, курение и табачный дым, высокий ИМТ, повышенный холестерин ЛПНП, высокая глюкоза в плазме натощак, подверженность вдыханию загрязненного воздуха, нарушение функции почек, употребление алкоголя, низкая физическая активность – вот далеко не полный перечень рисков, оказывающих существенное влияние на развитие сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и заболеваний органов дыхания. С другой стороны, эти риски являются важными инструментами управления здоровья пациента и результата лечения. Однако сам пациент далеко не всегда вовлечен в лечение и снижение рисков. В связи с этим сегодня набирает обороты концепция снижения вреда — важная стратегия, которая активно используется врачами и позволяет снизить риски поэтапно, пошагово переключиться с вредного на сначала менее вредное, а затем и полностью отказаться и исключить риск.

«Данная концепция максимально внедрена в нашу жизнь и адаптирована к привычкам пациентов и образу жизни, — рассказывает Анна Александровна Чернова, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, врач-кардиолог КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона», руководитель отдела науки и инноваций ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства», руководитель Российско-Итальянской лаборатории медицинской генетики MAGI-Russia, член Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, член Российского кардиологического общества. — Ее основная цель – сокращение вреда, которому подвергается или сам человек, или общество в результате опасных действий, которые мы не можем исключить. Концепция снижения вреда — именна та концепция, на которую мы, врачи, сегодня и делаем ставку в современном мире, поскольку на полные запреты наши пациенты не реагируют и не готовы их принять».

Сегодня в медицинской профилактике используются клинические рекомендации Минздрава РФ, европейские клинические рекомендации, рекомендации профсообществ. Но в большинстве своем они почти не учитывают комплаентность пациента и неготовность пациента принять запреты и изменить в первую очередь себя и образ жизни. Между тем современные условия работы врача требуют учитывать это. По словам Анны Черновой, поэтому важно учитывать такие новые подходы, как концепция снижения вреда, которые должны быть включены в клинические рекомендации, поскольку они позволяют пошагово перейти к тому образу жизни, который сегодня активно поддерживает и к которому стремится система здравоохранения. А с точки зрения законодательства необходимо внедрять регулирование согласно наносимому вреду, чтобы, например, немотивированный на отказ от курения пациент имел возможность получать информацию о менее вредных альтернативах.

Главной проблемой, создающей наиболее серьезные риски, является курение. По словам Куделя Любовь Михайловны, заведующей пульмонологическим отделением ГБУЗ НСО «ГНОКБ», главного внештатного специалиста-пульмонолога Минздрава Новосибирской области, д.м.н., профессора кафедры внутренних болезней ГБОУ ВПО «НГМУ», заслуженного врача РФ, каждый второй курильщик при длительном курении рискует получить обструктивную болезнь легких. Однако отказ от курения сегодня также является настоящей проблемой для пациентов.

«Многие из них аргументируют, что не сделают это или не могут сделать это по каким-либо причинам, — продолжает Любовь Михайловна. — Как быть в этой ситуации? Конечно, отказ от курения — одно из самых важных действий для профилактики заболеваний, которое должно быть встроено в любую программу профилактики или алгоритмы лечения пациентов. Более того, отказ от курения даже в преклонном возрасте позволит увеличить продолжительность жизни. Но в случае, если пациент не может отказаться от курения сигарет, а это крайне необходимо для повышения эффективности проводимой терапии, то снизить риск можно, если пациент переключится на альтернативные никотинсодержащие продукты с менее тяжелыми последствиями – системы нагревания табака, где нет непосредственно горения табака».

Этот переход может стать мостом к последующему полному отказу от курения.

Спикеры секции по онкологическим заболеваниям также подтвердили эффективность использования в практике концепции снижения вреда.

X Научно-практическую конференцию «НАУКА. МЕДИЦИНА. ИННОВАЦИИ» посетили более 300 врачей разных специальностей.

Среди организаторов мероприятия: ОО «Новосибирская областная ассоциация врачей», ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Сибирское отделение Российской академии наук, Комитет по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», ММА «МЁД». Мероприятие активно поддерживается Министерством науки и инновационной политики НСО.