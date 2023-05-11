«Новосибирскэнергосбыт» вступил в Ассоциацию «РОСЭУ»

— Когда мы тестировали электронный документооборот внутри компании, мы и не подозревали, что наш опыт покажется интересным экспертам «РОСЭУ» и они увидят в нем возможность масштабирования. Победа в конкурсе «Внедрение года» убедила нас в том, что необходимо предложить энергорынку новую услугу — внедрение электронного документооборота, — сообщили в пресс-службе АО «Новосибирскэнергосбыт».

В компании подчеркнули, что дальнейшая разработка цифровых услуг на энергорынке невозможна без объединения усилий «Новосибирскэнергосбыта» с ведущими практиками в этой сфере, которые собраны в Ассоциации «РОСЭУ».

— Это первый случай за всю историю деятельности Ассоциации «РОСЭУ», когда компания со стороны заказчика выступает с инициативой вступления в профильное объединение разработчиков и операторов электронных услуг. Мы постоянно проводим работу не только с органами власти, вендорами и интеграторами, но и с теми, кто пользуется их услугами. Данное событие наглядно демонстрирует наше сближение с пользователем, — комментирует Юрий Малинин, президент Ассоциации «РОСЭУ».

АО «Новосибирскэнергосбыт» является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Новосибирска и Новосибирской области. Предприятие отвечает за электроснабжение клиентов, закупая электроэнергию на оптовом рынке, регулируя поставку электроэнергии через договорные отношения с сетевыми организациями. Компания придерживается принципов ESG и постоянно работает над созданием современных удобных цифровых сервисов, клиенты могут производить оплату услуг и решать все возникающие вопросы без посещения офисов, воспользовавшись дистанционными каналами обслуживания.