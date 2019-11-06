«Область недорабатывает с источниками финансирования»

— Я не согласен с тем, что в стратегической перспективе область замыкается на собственные доходы\источники финансирования, уходит от внешних источников, от рынка капитала — это неправильно, это — тупиковый путь, — заявил, комментируя представленный бюджет региона на 2020-2022 годы на публичных слушаниях ректор НГУЭУ Александр Новиков.

По его мнению, для того чтобы активно развиваться субъекту федерации требуются внешние источники финансирования, а также возможности их использование.

— Ограничение регионов по уровню задолженности формирует политику «опирайтесь на то, что сами зарабатываете». Как будто местных финансовых рынков нет вообще. Доля кредитных ресурсов, которые являются основным свободным источником финансирования области, также сокращается, — констатировал Новиков.

Он рекомендовал минфину и минэкономразвития области внимательно изучить такой термин, как «финансовый форсаж» (настройка финансовой системы на содействие, стимулирование роста), который сейчас используют некоторые субъекты федерации, как один из вариантов ускоренного развития экономики. По мнению эксперта, технология вполне может быть применена и в Новосибирской области.

Напомним, в последнее время область планомерно ведет работу по отказу от банковских кредитов, для сокращения расходов по обслуживанию госдолга. Однако, в 2020 году наступают сроки возврата бюджетных кредитов и гашения облигационных займов по эмиссиям, которые Новосибирская область выпускали в предшествующие годы. Судя по словам министра финансов региона Виталия Голубенко, региону предстоит большой объем работы по рефинансированию этих обязательств, в том числе за счет привлечения кредитов коммерческих банков.

По итогам 2019 года бюджетные кредиты Новосибирской области оценочно составят 17,6 млрд рублей, рыночные обязательства — 26,55 млрд. В 2020 году — 16,1 млрд и 33,1 млрд, в 2021 году — 13,1 млрд и 36 млрд, в 2022 году — 10,1 млрд и 39 млрд.

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