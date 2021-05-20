Новые полномочия в сфере комплексного развития территорий потребуют денег

Депутаты Заксобрания начали рассматривать проект областного закона о разграничении полномочий в сфере комплексного развития территорий Новосибирской области. Как сообщил глава регионального минстроя Иван Шмит, этот закон накладывает на субъекты федерации определенные обязательства. В частности, на уровень области переходит не только ряд полномочий, но и дополнительным затраты. О какой сумме идет речь чиновник не уточнил.

— Этот закон объединяет полномочия министерств строительства, ЖКХ, юстиции, департамента по управлению имуществом и муниципальных образований. Предлагается объединить в одном месте всё, что сейчас разорвано. Например, комитет по управлению имуществом формирует земельный участок и выставляет его на торги, но там необходимо расселить частный сектор и аварийные дома. МинЖКХ должен подвести коммуникации, минстрой — рассчитать смету. И всё это должно объединиться, — пояснил Дмитрий Козловский, заместитель председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам.

Как говорится в тексте законопроекта, теперь к полномочиям правительства региона в части реализации мероприятий программы комплексного развития территории, будут относиться установление критериев домов, которые не подлежат сносу в границах КРТ; установление предельного срока для проведения общих собраний собственников по вопросу включения многоквартирного дома в решение о КРТ; определение максимального уровня физического износа основных конструктивных элементов многоквартирного дома; определение централизованных систем инженерно-технического обеспечения и ряд иных полномочий.

По информации мэрии Новосибирска, в программу развития территорий в Новосибирске после изменений могут быть включены 192 площадки, занятые в настоящий момент индивидуальным жилым строительством и промплощадками, предусмотренными к реновации.