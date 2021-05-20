Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Финансирование государственных программ «Стимулирование развития жилищного строительства» и «Обеспечение жильем молодых семей» в Новосибирской области уменьшилось в 9 раз, по сравнению с 2015 годом. Общий объем выделенных средств на 2020 год составил 149 млн рублей при плане в 197 млн. Но даже выделенные ресурсы не были использованы.

— В рамках подпрограммы «Градостроительная подготовка территории Новосибирской области» при плановом объеме выделенных средств 123 млн рублей, фактический объем освоения составил 81 млн, — констатировал на заседании комитета по строительству регионального парламента министр по строительству Новосибирской области Иван Шмидт.

По подпрограмме «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» освоение составило еще меньше — всего 15%. За 2020 год в регионе на строительство домов предоставлены всего две субсидии. В рамках регионального проекта «Ипотека» профинансированы два займа, а государственная поддержка на покупку квартиры оказана одному работнику бюджетной организации.

— Причиной неиспользования средств, является пандемийный период: не все муниципальные образования поддержали онлайн-формат работы. Влияние на низкие показатели также оказала льготная ипотека, — добавил министр.

При этом очередь нуждающихся в жилье в регионе растет. Но средства на решение этих вопросов в ближайшее время в бюджете вряд ли найдутся.

— Колоссальное сокращение финансирования связано с отсутствием средств в бюджете, — пояснил Шмидт. — Для региона эта проблема очень важна, так как большинство специалистов не возвращаются на свою малую родину после окончания высших учебных заведений, потому что не понимают перспективы жилищного вопроса.

Новосибирская область намерена обратиться в правительство России за получением федерального финансирования по программам жилищного кредитования. Этот вопрос депутаты планируют рассмотреть на июльской сессии.