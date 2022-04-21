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Новые правила признания граждан инвалидами вступят в силу 1 июля

  • 21/04/2022, 17:33
Автор:
Новости Новосибирска
Новосибирцам, у кого срок инвалидности заканчивается к 1 июля 2022 г., рекомендовано заранее начать оформлять направление на медико-социальную экспертизу.

В настоящее время и до 1 июля 2022 года продолжает действовать Временный порядок признания лица инвалидом, который предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности. Учитывая эпидемическую обстановку, складывающуюся в России, и постепенную отмену ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, дальнейшее продление Временного порядка признания лица инвалидом не планируется.

— Всем гражданам, у которых срок инвалидности заканчивается к 1 июля 2022 г., необходимо заранее начать оформлять направление на медико-социальную экспертизу в медицинской организации, — отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Согласно новому постановлению, граждане смогут сами выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы – очный (с личным присутствием) или заочный, когда экспертиза проводится путем изучения представленных документов, анализа имеющихся в направлении на медико-социальную экспертизу данных о состоянии здоровья гражданина, отражающих степень нарушения функций органов и систем организма, состояние компенсаторных возможностей организма, сведений о результатах проведенных реабилитационных или абилитационных мероприятий, сведений о результатах медицинских обследований.

По возникающим вопросам и для получения дополнительных разъяснений о прекращении действия Временного порядка признания лица инвалидом, можно обращаться по телефонам «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России 8 (383) 319-87-68, либо на официальный сайт учреждения.

Фото: pixabay.com — SGENET

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : правительство НСО новые правила Минтруд РФ инвалидность


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