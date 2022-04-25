Новые реалии для банков и бизнеса: внутренние расчеты и внешнеторговые операции

Внутренняя миграция

Спецоперация России на Украине, а также последовавшие в связи с этим санкции, введенные против нашей страны, компаний и бизнесменов, оборвали многие деловые и финансовые связи. Если говорить о финансах, то, как отметили участники круглого стола «Новые реалии бизнеса. Расчетно-кассовое обслуживание компаний в новых условиях», который провел информационно-аналитический портал Infopro54, больнее всего ситуация ударила по внешнеторговым операциям и крупным банкам, попавшим в санкционные списки. В конце февраля-начале марта в соцсетях было много комментариев от предпринимателей, сообщавших о застрявших платежах с иностранными контрагентами, которые «никто не может найти» либо целенаправленно не возвращаемых плательщику. Сейчас, как сообщили редакции в банке ВТБ в Новосибирской области, операции в валюте РФ, в том числе расчеты с нерезидентами, осуществляются без ограничений.

Тем не менее предположения экспертов о том, что клиенты будут перемещаться в банки, не включенные в санкционные списки, подтвердились.

— В силу того, что банк «Левобережный» не попадает под действие санкционных списков, нам трудно оценить сложности клиентов и варианты их решения. Одно можем сказать точно: предприниматели стали активно открывать счета в региональных банках и переводить на обслуживание в них операции с основными контрагентами. Мы считаем, что таким образом клиенты пытаются обезопасить свой бизнес, — комментирует заместитель генерального директора Банка «Левобережный» (ПАО) Елена Севостьянова.

В марте 2022 года в «Абсолют Банке» в Новосибирске количество открытых расчетных счетов выросло в три раза по сравнению с февралем. Такая же динамика сохраняется и в апреле 2022 года.

— Поскольку Новосибирск был и остается городом, связанным с коммерцией, то среди клиентов по РКО у нас преобладают торговые предприятия, ВЭД, предприятия транспортно-логистической отрасли, а также строительные и подрядные компании. Значительная доля приходится на промышленные предприятия. В последние два месяца активизировались представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Многие из них открывают вторые-третьи расчетные счета в банках для диверсификации. Это правильная стратегия, — рассуждает руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске Светлана Подрядова.

С другой стороны, как отмечают опрошенные редакцией эксперты, предприниматели из Новосибирска начали активно открывать счета для бизнеса и для себя, как физлиц, в банках, расположенных в странах СНГ , заявляя, что сегодня это один из вариантов обхода санкций.

Выход за рубеж

Впрочем, участники круглого стола пояснили, что игроки российского банковского рынка тоже не сидят сложа руки и разрабатывают механизмы помощи бизнесу, который в условиях сложной геополитической ситуации и серьезных санкционных ограничений сталкивается с трудностями при ведении внешнеэкономической деятельности, в том числе при обслуживании в банках. Нередко операции приходится фактически проводить в «ручном режиме».

— Обширная корреспондентская сеть и долгосрочные партнерские отношения банка «Уралсиб» с крупнейшими мировыми банками позволяют нам обеспечивать для наших клиентов беспрепятственное проведение трансграничных платежей, выбирать оптимальный маршрут для каждого платежа, — поясняет управляющая филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева.

По ее словам, клиенты банка сегодня могут открывать счета в 12 иностранных валютах, при этом возможность проведения платежа без открытия дополнительных счетов возможна более чем в 130 валютах. Это позволяет предпринимателям вести расчеты в национальной валюте страны-контрагента и обеспечивать исполнение контрактных условий.

— Хочется также отметить, что в текущей ситуации для клиентов крайне важна поддержка банка и оперативная помощь персонального менеджера, который сможет детально разъяснить, как поступить в той или иной ситуации, разобраться в нюансах новых требований и ограничений, минимизировать риски нарушений, — добавляет Голубева.

Светлана Подрядова также сообщает, что валютные платежи в банке проходят в штатном режиме.

— «Абсолют», как и раньше, работает с международной межбанковской системой SWIFT. Кроме того, мы для подстраховки оперативно подключились к Системе передачи финансовых сообщений Банка России — СПФС, — поясняет банкир. — Наши клиенты и сегодня могут без ограничений осуществлять операции в иностранной валюте и российских рублях, открывать и вести счета в долларах США, евро, фунтах, казахстанских тенге, китайских юанях, японских иенах. Причем для контрактов на сумму до 200 000 рублей не требуются документы.

Кстати, количество открытий счетов в иностранной валюте в банке за месяц выросло более чем в пять раз. Чаще всего валютные счета в «Абсолют Банке» сегодня открывают различные производственные предприятия, сельскохозяйственники, производители пищевой продукции, отправляющие ее на экспорт.

ВТБ открывает счета в 27 валютах в штатном режиме. В банке поясняют, что сделать это можно в рамках пяти пакетов услуг. При этом учитывая действующие ограничения по расчетам в иностранной валюте.

— На текущий момент временно ограничено проведение операций в долларах США, евро и некоторых других иностранных валютах, без ограничений осуществляются расчеты в рублях, в том числе с зарубежными контрагентами, в белорусских рублях и казахстанских тенге. По предварительному запросу доступны переводы в ряде других валют. Валютный контроль осуществляется в полном объеме, все сервисы и формы доступны клиентам в стандартном режиме, — комментирует управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин. — Персональные эксперты ВЭД и валютного контроля консультируют по всем возникающим вопросам с учетом особенностей бизнеса, помогают найти решение сложной и нестандартной ситуации в текущих условиях постоянных изменений и новых ограничений валютного законодательства, контролируют проведение приоритетной сделки, подбирают оптимальные условия обслуживания.

Кроме того, с 28 февраля 2022 года стали возможны расчеты через любые уполномоченные банки по контрактам, находящимся на учете в банке ВТБ. Как поясняет Никулин, это позволяет минимизировать риски трансграничных расчетов, а также не тратить время и ресурсы на сложную процедуру перевода контракта между банками, вести весь учет по сделке в одном месте, иметь возможность отслеживать сроки, события и суммы с помощью инструментов экосистемы ВЭД банка, минимизировать риск нарушений валютного законодательства.

— Необходимости переводить контракты на учет в другие уполномоченные банки у бизнеса нет. Покупка/продажа валюты доступна клиентам без ограничений по 20 валютным парам круглосуточно по рабочим дням, в том числе по индивидуальным курсам в режиме реального времени, — добавляет Сергей Никулин.

Также с 10 марта ВТБ отменил для клиентов среднего и малого бизнеса-участников ВЭД комиссии за переводы иностранной валюты по России и за валютный контроль в рамках расчетов по контрактам на учете в ВТБ через другие банки, если аналогичная комиссия уже была списана другим банком.

При этом в банке «Левобережный» сообщили, что наблюдают увеличение комплаенс-запросов европейских, американских и других банков, через которые идут платежи в долларах и евро.

— Суть этих запросов — удостовериться в том, что платеж не связан с деятельностью компаний, попавших под санкции недружественных стран, или товарами, в отношении которых введены ограничения. Проведение платежа при комплаенс-запросах приостанавливается на срок от нескольких дней до нескольких месяцев, — комментирует Елена Севостьянова. — С другой стороны, предприятия, работающие с дружественными странами в национальных валютах, не испытывают таких сложностей. Например, в банке «Левобережный» кратно вырос объем платежей в Китай и из Китая в российских рублях и китайских юанях.

Эксперт-практик в области налогов и финансов (27 лет), руководитель ООО «Проф учет», член президиума новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Корпачева подтверждает, что все валютные операции в банках сегодня проходят практически в «ручном режиме».

— На этом сегменте нагрузка на банки действительно выросла в разы. Если платеж идет между недружественными странами, то он нередко застревает недели на две. Российский банк исполняет все функции по передаче платежного поручения по банковским каналам, а банки и служащие в стране контрагента на приеме поручения каким-то образом препятствуют зачислению платежа, и контрагент его не получает, — поясняет она. — Или иная ситуация: платеж спустя две-три недели возвращается обратно. И банки сейчас все эти истории с валютными операциями прорабатывают индивидуально, ищут пути, которые позволят сохранить положительную динамику по перечислениям контрагентам. Это колоссальная и сложная работа.

Адаптация

Все участники круглого стола сообщили, что адаптируют свои услуги по расчетно-кассовому обслуживанию к новым реалиям, санкционному давлению, а также учитывают потребности, с которыми к ним обращаются клиенты.

— Мы отменили плату за открытие и ведение валютного счета. Если клиент впервые оформляет в «Абсолют Банке» валютный счет, то он получает бесплатное онлайн-открытие и ведение счета в иностранной валюте на срок в два месяца, — рассказывает Светлана Подрядова. — Также с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мы сейчас в рамках акции не взимаем плату за постановку контракта на учет. Эти меры позволяют сократить операционные расходы, да и в целом процесс упрощается.

К наиболее популярным запросам в банке сегодня относят услугу «Валютный консультант» — корпоративные клиенты ее стали оформлять в разы чаще, чем до истории с санкциями.

— В нее входят консультации персонального менеджера по вопросам валютного законодательства, заполнение документов валютного контроля, подготовка проектов внешнеэкономических контрактов, участие в семинарах по изменению валютного законодательства, предоставление ведомостей банковского контроля на ежедневной основе, — перечисляет Подрядова.

В банке «Левобережный» наиболее востребованы услуги по безналичным переводам средств на счета юридических и физических лиц.

— Мы постарались сохранить для клиентов пакеты услуг по РКО в том виде, в каком они были до введения санкций против России. Изменения минимальные и вносятся не во все бизнес-пакеты, а точечно, в зависимости от конъюнктуры рынка, — комментирует Елена Севостьянова.

Также клиенты «Левобережного» активно пользуются корпоративными картами.

— Банк «Уралсиб» предлагает пакеты услуг, разработанные специально для разных категорий клиентов, например предприятий с небольшим оборотом, организаций с быстрорастущим бизнесом, а также для начинающих компаний. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами, — поясняет Наталья Голубева. — Для поддержки клиентов ВЭД банк запустил стимулирующую акцию «Выгодный ВЭД», предполагающую бесплатный валютный контроль в течение первых трех месяцев, что существенно сокращает расходы компаний.

Точка зрения «Те предприниматели, которые могут без ущерба перейти на другую валюту, уже запустили этот процесс» Кирилл Болтрушевич, руководитель управления корпоративного бизнеса банка «Урал ФД»: — Банк «Урал ФД» ведет прямые расчеты с Китаем в национальной валюте. И мы видим, что объем переводов в юанях существенно вырос за последний месяц. Что касается денежных операций в евро и долларах США — здесь все сложно. Даже если банк не санкционный и имеет прямой корреспондентский счет в банке США или Европы, он не застрахован от того, что иностранный банк не заблокирует платеж по политическим соображениям. Часто приходится обращаться в несколько банков, все это увеличивает сроки отправки и зачисления денежных средств и ведет к многочисленным накладкам в бизнес-процессах. Поэтому те предприниматели, которые могут без ущерба перейти на другую валюту, уже запустили этот процесс. Мы, как банк, вручную отрабатываем каждый отдельный случай и вместе с клиентом ищем пути решения возникающих проблем. Если говорить об услугах РКО, то клиентов по-прежнему интересует в первую очередь скорость отправки платежей, бесперебойная работа системы ДБО, своевременная выдача наличных денежных средств и привлекательные ставки по размещению средств. Кроме того, банк разработал и ввел в действие новый пакет «Твой ВЭД». Это комплексное предложение по обслуживанию счетов в валюте Российской Федерации и иностранных валютах. Кстати, обмен документами с клиентами банк осуществляет через каналы дистанционного обслуживания. Это во всех отношениях быстрее и дешевле.

В ВТБ в последнее время набирает популярность бесплатная услуга «Выездной сервис» — возможность направлять документы в банк для открытия расчетного счета без посещения офисов. Среди востребованных услуг — бизнес-карты ВТБ.

— С учетом высоких ставок по депозитам сегодня востребованы и инструменты для получения дополнительного дохода: депозит «Овернайт» (получение дохода возможно при размещении средств на один рабочий день), срочные депозиты (от двух дней), депозиты с возможностью досрочного расторжения, пополнения и частичного снятия, — поясняет Сергей Никулин.

В апреле банк обновил линейку пакетов услуг РКО. Для молодого и активно развивающегося бизнеса предложил пакет «Все по делу», в котором уже есть все самые необходимые для ведения бизнеса услуги: открытие и обслуживание расчетного счета, интернет- и мобильный банки, бизнес-карта, безлимитные внутрибанковские платежи и переводы со счета ИП на свой счет физлица и обратно, зачисления на счет, оплата налогов, а также восемь платежей на счета юридических лиц в другие банки. Стоимость обслуживания пакета услуг составляет от 578 до 680 рублей в месяц, в зависимости от выбора условий оплаты. К пакету на выгодных условиях можно подключать дополнительные опции, которые ранее были доступны только в более дорогих пакетах услуг: «Платежи Плюс», «Выдача наличных», «Персональные переводы», «Касса плюс» и «ВЭД». Они позволяют увеличить объем операций в пакете и получить дополнительные услуги без лишних затрат, что делает предложение одним из самых выгодных на рынке.

— ВТБ непрерывно работает над улучшением линейки пакетов услуг, разрабатывает оптимизирует услуги в составе пакетов РКО, выпускает акционные предложения и группирует их под разные бизнес-задачи, сферы деятельности и этапы развития компании, — комментирует Сергей Никулин. — В самое ближайшее время мы планируем усилить наше продуктовое предложение в пакетах услуг за счет включения в них новых небанковских сервисов, а также выпустим специальные акционные предложения.

Оценивая взаимоотношения банков и бизнеса, Ольга Корпачева констатирует, что с начала нынешнего кризиса кредитные организации пошли навстречу предпринимателям.

— Обе стороны понимают сложившуюся ситуацию и понимают, что должны поддерживать друг друга. Я вхожу в разные предпринимательские чаты и могу сказать: нет такого, чтобы банки поднимали тарифы по РКО, скорее, наоборот, идет ориентация на потребности клиентов. Есть пакеты, которые ранее стоили 3000 рублей в месяц, а сейчас их предлагают по 590, — говорит эксперт. — Спектр взаимодействия бизнеса с банками сейчас очень существенно расширился, даже по сравнению с 2020 годом. При этом банки действительно работают с предпринимателями почти в индивидуальном порядке. Например, на своем опыте могут сказать, что можно быстро получить полную консультацию по открытию счетов для работы с Китаем. На входе в банк тебя встречает отдельный специалист и сразу предоставляет всю необходимую информацию.

Интересный нюанс, по словам участников круглого стола: ни сами банки, ни их клиенты не заметили дефицита офисной бумаги и кассовой ленты. Тема ажиотажно прокачивалась в СМИ и соцсетях в марте.

— На текущий момент острого дефицита бумаги не наблюдается, но чтобы его в дальнейшем не возникло, банк совершенствует технологии электронного документооборота и сокращает количество использования кассовой ленты, — комментирует Елена Севостьянова.

Наталья Голубева поясняет, что даже в пик дефицита у банка не было проблем с офисной бумагой — службы, ответственные за обеспечение, справляются со своей задачей.

— Знаю, что кредитным учреждениям пришлось в оперативном порядке отработать вопрос поставки необходимого количества бумаги и обеспечить «подушки безопасности» на несколько месяцев, — говорит она. — Также мы расширили перечень поставщиков, что позволило избежать дефицита.

Светлана Подрядова подчеркивает, что «Абсолют Банк» уже несколько лет активно использует digital-технологии и цифровые сервисы. В большинстве бизнес-процессов банка давно и успешно применяются электронный документооборот и онлайн-каналы. Подписание кредитно-обеспечительной документации производится через электронно-цифровую печать (ЭЦП), ипотечные сделки регистрируются онлайн, выпуск и подписание банковских гарантий тоже идет в цифровом формате. Даже визитки у сотрудников банка еще с прошлого года — цифровые. Поэтому проблема роста цен на офисную бумагу и ее дефицит никак не отразилась ни на работе банка, ни на его взаимодействии с клиентами.

Ольга Корпачева также отмечает высокую дистанционную доступность всех ресурсов банков, понятный интерфейс на сайтах и в личных кабинетах.

— Например, мне нужно осуществить платеж резидента в РФ, который должен пойти в Казахстан на юрлицо. Сейчас почти у всех банков на сайтах размещен калькулятор, где можно провести все расчеты по переводу в рублях. Раньше для получения этой информации, мне пришлось бы обзванивать кредитные организации, — говорит она. — Кроме того, приложения многих банков сейчас недоступны к скачиванию, поэтому они максимально предоставляют свою информацию на всех доступных каналах, сайтах и т. д. Это очень экономит время предпринимателям. Раньше о таком мы могли бы только мечтать. Не было бы счастья…

В конце обсуждения Светлана Подрядова сообщила об интересном тренде: в марте 2022 года многие компании, приостановившие или минимизировавшие деятельность на период пандемии, стали расширять штат сотрудников и возвращаться на обслуживание в банк.