Новые реалии для банков и бизнеса: внутренние расчеты и внешнеторговые операции

Спецоперация России на Украине, а также последовавшие в связи с этим санкции, введенные против нашей страны, компаний и бизнесменов, оборвали многие деловые и финансовые связи. Если говорить о финансах, то, как отметили участники круглого стола «Новые реалии бизнеса. Расчетно-кассовое обслуживание компаний в новых условиях», который провел информационно-аналитический портал Infopro54, больнее всего ситуация ударила по внешнеторговым операциям и крупным банкам, попавшим в санкционные списки. В конце февраля-начале марта в соцсетях было много комментариев от предпринимателей, сообщавших о застрявших платежах с иностранными контрагентами, которые «никто не может найти» либо целенаправленно не возвращаемых плательщику. Сейчас, как сообщили редакции в банке ВТБ в Новосибирской области, операции в валюте РФ, в том числе расчеты с нерезидентами, осуществляются без ограничений.
Тем не менее предположения экспертов о том, что клиенты будут перемещаться в банки, не включенные в санкционные списки, подтвердились.
— В силу того, что банк «Левобережный» не попадает под действие санкционных списков, нам трудно оценить сложности клиентов и варианты их решения. Одно можем сказать точно: предприниматели стали активно открывать счета в региональных банках и переводить на обслуживание в них операции с основными контрагентами. Мы считаем, что таким образом клиенты пытаются обезопасить свой бизнес, — комментирует заместитель генерального директора Банка «Левобережный» (ПАО) Елена Севостьянова.
В марте 2022 года в «Абсолют Банке» в Новосибирске количество открытых расчетных счетов выросло в три раза по сравнению с февралем. Такая же динамика сохраняется и в апреле 2022 года.
— Поскольку Новосибирск был и остается городом, связанным с коммерцией, то среди клиентов по РКО у нас преобладают торговые предприятия, ВЭД, предприятия транспортно-логистической отрасли, а также строительные и подрядные компании. Значительная доля приходится на промышленные предприятия. В последние два месяца активизировались представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Многие из них открывают вторые-третьи расчетные счета в банках для диверсификации. Это правильная стратегия, — рассуждает руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске Светлана Подрядова.
С другой стороны, как отмечают опрошенные редакцией эксперты, предприниматели из Новосибирска начали активно открывать счета для бизнеса и для себя, как физлиц, в банках, расположенных в странах СНГ , заявляя, что сегодня это один из вариантов обхода санкций.
Впрочем, участники круглого стола пояснили, что игроки российского банковского рынка тоже не сидят сложа руки и разрабатывают механизмы помощи бизнесу, который в условиях сложной геополитической ситуации и серьезных санкционных ограничений сталкивается с трудностями при ведении внешнеэкономической деятельности, в том числе при обслуживании в банках. Нередко операции приходится фактически проводить в «ручном режиме».
— Обширная корреспондентская сеть и долгосрочные партнерские отношения банка «Уралсиб» с крупнейшими мировыми банками позволяют нам обеспечивать для наших клиентов беспрепятственное проведение трансграничных платежей, выбирать оптимальный маршрут для каждого платежа, — поясняет управляющая филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева.
По ее словам, клиенты банка сегодня могут открывать счета в 12 иностранных валютах, при этом возможность проведения платежа без открытия дополнительных счетов возможна более чем в 130 валютах. Это позволяет предпринимателям вести расчеты в национальной валюте страны-контрагента и обеспечивать исполнение контрактных условий.
— Хочется также отметить, что в текущей ситуации для клиентов крайне важна поддержка банка и оперативная помощь персонального менеджера, который сможет детально разъяснить, как поступить в той или иной ситуации, разобраться в нюансах новых требований и ограничений, минимизировать риски нарушений, — добавляет Голубева.
Светлана Подрядова также сообщает, что валютные платежи в банке проходят в штатном режиме.
— «Абсолют», как и раньше, работает с международной межбанковской системой SWIFT. Кроме того, мы для подстраховки оперативно подключились к Системе передачи финансовых сообщений Банка России — СПФС, — поясняет банкир. — Наши клиенты и сегодня могут без ограничений осуществлять операции в иностранной валюте и российских рублях, открывать и вести счета в долларах США, евро, фунтах, казахстанских тенге, китайских юанях, японских иенах. Причем для контрактов на сумму до 200 000 рублей не требуются документы.
Кстати, количество открытий счетов в иностранной валюте в банке за месяц выросло более чем в пять раз. Чаще всего валютные счета в «Абсолют Банке» сегодня открывают различные производственные предприятия, сельскохозяйственники, производители пищевой продукции, отправляющие ее на экспорт.
ВТБ открывает счета в 27 валютах в штатном режиме. В банке поясняют, что сделать это можно в рамках пяти пакетов услуг. При этом учитывая действующие ограничения по расчетам в иностранной валюте.
— На текущий момент временно ограничено проведение операций в долларах США, евро и некоторых других иностранных валютах, без ограничений осуществляются расчеты в рублях, в том числе с зарубежными контрагентами, в белорусских рублях и казахстанских тенге. По предварительному запросу доступны переводы в ряде других валют. Валютный контроль осуществляется в полном объеме, все сервисы и формы доступны клиентам в стандартном режиме, — комментирует управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин. — Персональные эксперты ВЭД и валютного контроля консультируют по всем возникающим вопросам с учетом особенностей бизнеса, помогают найти решение сложной и нестандартной ситуации в текущих условиях постоянных изменений и новых ограничений валютного законодательства, контролируют проведение приоритетной сделки, подбирают оптимальные условия обслуживания.
Кроме того, с 28 февраля 2022 года стали возможны расчеты через любые уполномоченные банки по контрактам, находящимся на учете в банке ВТБ. Как поясняет Никулин, это позволяет минимизировать риски трансграничных расчетов, а также не тратить время и ресурсы на сложную процедуру перевода контракта между банками, вести весь учет по сделке в одном месте, иметь возможность отслеживать сроки, события и суммы с помощью инструментов экосистемы ВЭД банка, минимизировать риск нарушений валютного законодательства.
— Необходимости переводить контракты на учет в другие уполномоченные банки у бизнеса нет. Покупка/продажа валюты доступна клиентам без ограничений по 20 валютным парам круглосуточно по рабочим дням, в том числе по индивидуальным курсам в режиме реального времени, — добавляет Сергей Никулин.
Также с 10 марта ВТБ отменил для клиентов среднего и малого бизнеса-участников ВЭД комиссии за переводы иностранной валюты по России и за валютный контроль в рамках расчетов по контрактам на учете в ВТБ через другие банки, если аналогичная комиссия уже была списана другим банком.
При этом в банке «Левобережный» сообщили, что наблюдают увеличение комплаенс-запросов европейских, американских и других банков, через которые идут платежи в долларах и евро.
— Суть этих запросов — удостовериться в том, что платеж не связан с деятельностью компаний, попавших под санкции недружественных стран, или товарами, в отношении которых введены ограничения. Проведение платежа при комплаенс-запросах приостанавливается на срок от нескольких дней до нескольких месяцев, — комментирует Елена Севостьянова. — С другой стороны, предприятия, работающие с дружественными странами в национальных валютах, не испытывают таких сложностей. Например, в банке «Левобережный» кратно вырос объем платежей в Китай и из Китая в российских рублях и китайских юанях.
Эксперт-практик в области налогов и финансов (27 лет), руководитель ООО «Проф учет», член президиума новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Корпачева подтверждает, что все валютные операции в банках сегодня проходят практически в «ручном режиме».
— На этом сегменте нагрузка на банки действительно выросла в разы. Если платеж идет между недружественными странами, то он нередко застревает недели на две. Российский банк исполняет все функции по передаче платежного поручения по банковским каналам, а банки и служащие в стране контрагента на приеме поручения каким-то образом препятствуют зачислению платежа, и контрагент его не получает, — поясняет она. — Или иная ситуация: платеж спустя две-три недели возвращается обратно. И банки сейчас все эти истории с валютными операциями прорабатывают индивидуально, ищут пути, которые позволят сохранить положительную динамику по перечислениям контрагентам. Это колоссальная и сложная работа.
Все участники круглого стола сообщили, что адаптируют свои услуги по расчетно-кассовому обслуживанию к новым реалиям, санкционному давлению, а также учитывают потребности, с которыми к ним обращаются клиенты.
— Мы отменили плату за открытие и ведение валютного счета. Если клиент впервые оформляет в «Абсолют Банке» валютный счет, то он получает бесплатное онлайн-открытие и ведение счета в иностранной валюте на срок в два месяца, — рассказывает Светлана Подрядова. — Также с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мы сейчас в рамках акции не взимаем плату за постановку контракта на учет. Эти меры позволяют сократить операционные расходы, да и в целом процесс упрощается.
К наиболее популярным запросам в банке сегодня относят услугу «Валютный консультант» — корпоративные клиенты ее стали оформлять в разы чаще, чем до истории с санкциями.
— В нее входят консультации персонального менеджера по вопросам валютного законодательства, заполнение документов валютного контроля, подготовка проектов внешнеэкономических контрактов, участие в семинарах по изменению валютного законодательства, предоставление ведомостей банковского контроля на ежедневной основе, — перечисляет Подрядова.
В банке «Левобережный» наиболее востребованы услуги по безналичным переводам средств на счета юридических и физических лиц.
— Мы постарались сохранить для клиентов пакеты услуг по РКО в том виде, в каком они были до введения санкций против России. Изменения минимальные и вносятся не во все бизнес-пакеты, а точечно, в зависимости от конъюнктуры рынка, — комментирует Елена Севостьянова.
Также клиенты «Левобережного» активно пользуются корпоративными картами.
— Банк «Уралсиб» предлагает пакеты услуг, разработанные специально для разных категорий клиентов, например предприятий с небольшим оборотом, организаций с быстрорастущим бизнесом, а также для начинающих компаний. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами, — поясняет Наталья Голубева. — Для поддержки клиентов ВЭД банк запустил стимулирующую акцию «Выгодный ВЭД», предполагающую бесплатный валютный контроль в течение первых трех месяцев, что существенно сокращает расходы компаний.
Кирилл Болтрушевич, руководитель управления корпоративного бизнеса банка «Урал ФД»:
— Банк «Урал ФД» ведет прямые расчеты с Китаем в национальной валюте. И мы видим, что объем переводов в юанях существенно вырос за последний месяц. Что касается денежных операций в евро и долларах США — здесь все сложно. Даже если банк не санкционный и имеет прямой корреспондентский счет в банке США или Европы, он не застрахован от того, что иностранный банк не заблокирует платеж по политическим соображениям. Часто приходится обращаться в несколько банков, все это увеличивает сроки отправки и зачисления денежных средств и ведет к многочисленным накладкам в бизнес-процессах. Поэтому те предприниматели, которые могут без ущерба перейти на другую валюту, уже запустили этот процесс. Мы, как банк, вручную отрабатываем каждый отдельный случай и вместе с клиентом ищем пути решения возникающих проблем.
Если говорить об услугах РКО, то клиентов по-прежнему интересует в первую очередь скорость отправки платежей, бесперебойная работа системы ДБО, своевременная выдача наличных денежных средств и привлекательные ставки по размещению средств. Кроме того, банк разработал и ввел в действие новый пакет «Твой ВЭД». Это комплексное предложение по обслуживанию счетов в валюте Российской Федерации и иностранных валютах.
Кстати, обмен документами с клиентами банк осуществляет через каналы дистанционного обслуживания. Это во всех отношениях быстрее и дешевле.
В ВТБ в последнее время набирает популярность бесплатная услуга «Выездной сервис» — возможность направлять документы в банк для открытия расчетного счета без посещения офисов. Среди востребованных услуг — бизнес-карты ВТБ.
— С учетом высоких ставок по депозитам сегодня востребованы и инструменты для получения дополнительного дохода: депозит «Овернайт» (получение дохода возможно при размещении средств на один рабочий день), срочные депозиты (от двух дней), депозиты с возможностью досрочного расторжения, пополнения и частичного снятия, — поясняет Сергей Никулин.
В апреле банк обновил линейку пакетов услуг РКО. Для молодого и активно развивающегося бизнеса предложил пакет «Все по делу», в котором уже есть все самые необходимые для ведения бизнеса услуги: открытие и обслуживание расчетного счета, интернет- и мобильный банки, бизнес-карта, безлимитные внутрибанковские платежи и переводы со счета ИП на свой счет физлица и обратно, зачисления на счет, оплата налогов, а также восемь платежей на счета юридических лиц в другие банки. Стоимость обслуживания пакета услуг составляет от 578 до 680 рублей в месяц, в зависимости от выбора условий оплаты. К пакету на выгодных условиях можно подключать дополнительные опции, которые ранее были доступны только в более дорогих пакетах услуг: «Платежи Плюс», «Выдача наличных», «Персональные переводы», «Касса плюс» и «ВЭД». Они позволяют увеличить объем операций в пакете и получить дополнительные услуги без лишних затрат, что делает предложение одним из самых выгодных на рынке.
— ВТБ непрерывно работает над улучшением линейки пакетов услуг, разрабатывает оптимизирует услуги в составе пакетов РКО, выпускает акционные предложения и группирует их под разные бизнес-задачи, сферы деятельности и этапы развития компании, — комментирует Сергей Никулин. — В самое ближайшее время мы планируем усилить наше продуктовое предложение в пакетах услуг за счет включения в них новых небанковских сервисов, а также выпустим специальные акционные предложения.
Оценивая взаимоотношения банков и бизнеса, Ольга Корпачева констатирует, что с начала нынешнего кризиса кредитные организации пошли навстречу предпринимателям.
— Обе стороны понимают сложившуюся ситуацию и понимают, что должны поддерживать друг друга. Я вхожу в разные предпринимательские чаты и могу сказать: нет такого, чтобы банки поднимали тарифы по РКО, скорее, наоборот, идет ориентация на потребности клиентов. Есть пакеты, которые ранее стоили 3000 рублей в месяц, а сейчас их предлагают по 590, — говорит эксперт. — Спектр взаимодействия бизнеса с банками сейчас очень существенно расширился, даже по сравнению с 2020 годом. При этом банки действительно работают с предпринимателями почти в индивидуальном порядке. Например, на своем опыте могут сказать, что можно быстро получить полную консультацию по открытию счетов для работы с Китаем. На входе в банк тебя встречает отдельный специалист и сразу предоставляет всю необходимую информацию.
Интересный нюанс, по словам участников круглого стола: ни сами банки, ни их клиенты не заметили дефицита офисной бумаги и кассовой ленты. Тема ажиотажно прокачивалась в СМИ и соцсетях в марте.
— На текущий момент острого дефицита бумаги не наблюдается, но чтобы его в дальнейшем не возникло, банк совершенствует технологии электронного документооборота и сокращает количество использования кассовой ленты, — комментирует Елена Севостьянова.
Наталья Голубева поясняет, что даже в пик дефицита у банка не было проблем с офисной бумагой — службы, ответственные за обеспечение, справляются со своей задачей.
— Знаю, что кредитным учреждениям пришлось в оперативном порядке отработать вопрос поставки необходимого количества бумаги и обеспечить «подушки безопасности» на несколько месяцев, — говорит она. — Также мы расширили перечень поставщиков, что позволило избежать дефицита.
Светлана Подрядова подчеркивает, что «Абсолют Банк» уже несколько лет активно использует digital-технологии и цифровые сервисы. В большинстве бизнес-процессов банка давно и успешно применяются электронный документооборот и онлайн-каналы. Подписание кредитно-обеспечительной документации производится через электронно-цифровую печать (ЭЦП), ипотечные сделки регистрируются онлайн, выпуск и подписание банковских гарантий тоже идет в цифровом формате. Даже визитки у сотрудников банка еще с прошлого года — цифровые. Поэтому проблема роста цен на офисную бумагу и ее дефицит никак не отразилась ни на работе банка, ни на его взаимодействии с клиентами.
Ольга Корпачева также отмечает высокую дистанционную доступность всех ресурсов банков, понятный интерфейс на сайтах и в личных кабинетах.
— Например, мне нужно осуществить платеж резидента в РФ, который должен пойти в Казахстан на юрлицо. Сейчас почти у всех банков на сайтах размещен калькулятор, где можно провести все расчеты по переводу в рублях. Раньше для получения этой информации, мне пришлось бы обзванивать кредитные организации, — говорит она. — Кроме того, приложения многих банков сейчас недоступны к скачиванию, поэтому они максимально предоставляют свою информацию на всех доступных каналах, сайтах и т. д. Это очень экономит время предпринимателям. Раньше о таком мы могли бы только мечтать. Не было бы счастья…
В конце обсуждения Светлана Подрядова сообщила об интересном тренде: в марте 2022 года многие компании, приостановившие или минимизировавшие деятельность на период пандемии, стали расширять штат сотрудников и возвращаться на обслуживание в банк.
— Мы видим это по спросу на зарплатные проекты. Особенно заметна активность компаний, занимающихся производством. Благодаря «временно ушедшим» из РФ бизнесам они стали активно замещать высвободившиеся ниши, — прогнозирует банкир.
Фото предоставлены пресс-службами банков
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