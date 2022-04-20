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Новосибирский брокер выходит в Казахстан

  • 20/04/2022, 10:30
Автор:
новости Новосибирска
Для оптимизации работы со сделками в условиях санкций. Кроме того, компания планирует налаживать мосты между новосибирским и казахстанским бизнесом.

Учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров решил открыть представительство в Казахстане. В разговоре с корреспондентом Infopro54 он пояснил, что это не спонтанное, а продуманное решение. Тем более что несколько лет назад компания уже вышла в республику через партнера. Сейчас сложился целый ряд факторов для более активного развития.

— Во-первых, для продолжения активной работы на зарубежных рынках нам необходим счет физлица и компании в банке, который не находится под блокировкой. Мы работаем с зарубежной недвижимостью (Кипр, Дубай, пр.) — и наша комиссии по сделкам выплачивается в валюте, — пояснил Назаров. — Во-вторых, нам необходимо оплачивать работу контрагентов и партнеров по совместным сделкам, которые находятся в разных странах.

В-третьих, за последние 10 лет в портфеле компании накопилось достаточное количество сделок с коммерческой и жилой недвижимостью с инвесторами и покупателями из Казахстана.

— В итоге мы решили более плотно внедряться на рынок. У нас здесь есть надежные и проверенные партнеры, которые живут в республике и занимаются бизнесом. На этой неделе у меня запланирован ряд встреч с местными предпринимателями, интересующимися недвижимостью в Новосибирске, в России и в ряде стран в целом. Речь идет как о коммерческой, так и о жилой недвижимости. Также выстраиваем взаимодействие с местными агентствами и застройщиками, — поясняет собеседник редакции. — Кроме того, есть интерес к Казахстану и со стороны российского/новосибирского бизнеса. Сейчас некоторые компании проводят релокацию, открывают в этой стране свои представительства, филиалы, счета в банках.

Также Назаров планирует провести встречи с производителями, которым было бы интересно выйти в Россию и Новосибирск.

— В связи с блокадой России у местного бизнеса появились новые ниши для сотрудничества по замене товаров и технологий — это одна из возможностей обхода санкций, —  комментирует брокер. — Российские предприниматели также ищут новые рынки и партнеров. Этому способствует и возможность проводить платежи при операциях между двумя странами в рублях. Так что, думаю, могут сложиться интересные истории. Еще мы будет продвигать опцию по открытию счетов и компаний для граждан России, сопровождение бизнеса.

Консалтинговая компания Nazarov & Partners создана в 2009 году. Опыт работы на рынке недвижимости самого Александра Назарова составляет 23 года. Компания с 2011-го активно развивает зарубежное направление. С 2016 года на Кипре интересы компании представляет ее совладелец — Елена Михайлова, а с 2018-го Nazarov & Partners активно начали развивать направление инвестиций в недвижимость Дубая.

Фото предоставлено Александром Назаровым

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Рубрики : Бизнес Недвижимость ВЭД

Регионы: Россия Новосибирск Казахстан

Теги : недвижимость ВЭД брокер бизнес


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