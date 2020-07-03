Новые регистрируются, прежние меняют округа

Соратница Сергеевой по предвыборной коалиции, телеведущая Мария Лондон предпочла 40 округу в Октябрьском районе округ №9 в Заельцовском, где ей предстоит соперничать с экс-коллегой по НТН-4, ныне советником мэра и депутатом горсовета (фракция КПРФ) Иваном Конобеевым, по сути, начавшим агиткампанию на округе до официального выдвижения — на территории района размещены баннеры депутата, а его сторонники распространяют печатные агитматериалы. На этом же округе предполагается участие «родинца» Германа Волбата, представителя ЛДПР Василия Стрекалова и единоросса, действующего депутата горсовета Владислава Люмина.

Рокировку провел еще один, уже ранее заявленный избиркому коалиционный кандидат — урбанист Вячеслав Удинцев. Еще накануне, по информации избиркома, он делил список кандидатов по округу №14 с соратником по коалиции, юристом в сфере ЖКХ Александром Давыдовым. Как поясняли в коалиции, на тот момент окончательно не было решено, кто один из них выступит на данной территории. Но сейчас кандидатов «развели», оставив здесь Давыдова. Одним из его соперников может стать директор ООО «Академ-развитие» Игорь Рытиков («Родина»), уже пробовавший здесь свои силы на прошлогодних довыборах в горсовет, но занявший второе место. Другим — действующий депутат горсовета, замдиректора ООО «Сады Гиганта» Павел Чернышев.

Удинцев будет проводить свою кампанию на округе №28 в Ленинском районе, где ему может противостоять директор районного центра социального развития, председатель комиссии горсовета Николай Тямин («Единая Россия»).