Победный салют водой

Открытие фонтанного сезона-2020 в Центральном парке получилось событием, плотно наполненном смыслами. Во-первых, светомузыкальный фонтан Центрального парка в нынешний летний сезон вступил в новом статусе. Как сказал мэр Анатолий Локоть, теперь этот фонтан — главный среди всех подобных объектов.

Этот статус, многие годы негласно принадлежавший еще довоенному фонтану Первомайского сквера, новичку достался вполне заслуженно, ибо по инженерному рисунку и своей аквапластике он и впрямь уникален. Сооруженный при финансовой поддержке Сбербанка, этот фонтан, фактически представляет собой даже не элемент паркового декора, а многогранный мультимедийный проект: сложная система управляемых электроникой динамических форсунок позволяет в буквальном смысле рисовать струями, а режим водно-капельного экрана может быть задействован для лазерной и видеопроекции.

Во-вторых, в нынешнем сезоне фонтан сможет раскрыть этот арт-потенциал во всей фееричной многогранности. Ведь первый пуск фонтана пришелся на сентябрь 2019-го, и тот сезон был совсем короток — город едва-едва успел прочувствовать восторг от новинки. Зато нынешнее лето, пусть даже слегка «надкушенное» карантинным режимом, — это уже полновесная фонтанная пора.

Для нового сезона предусмотрен особый контент (да, это слово к фонтанам такого типа вполне применимо): в 2020-м цветные струи будут танцевать под программу «Песни Победы». Эта программа — плод народного творческого проекта: в конце февраля мэрия Новосибирска и Сбербанк объявили о начале открытого голосования по выбору песен военной тематики к празднованию 75-летия Великой Победы. По итогам опроса был составлен рейтинг композиций для светомузыкального фонтана.

Песни военных лет — специфичный музыкальный материал: одним присущ маршевый ритм, другие, напротив, максимально элегичны. А для такой субстанции, как танцующая вода нужно было найти золотую середину, органичную музыкальную первооснову. И список в итоге получился довольно плотный: «День Победы» (Л. Лещенко), «Катюша» (Г. Виноградов), «Смуглянка» (Ансамбль им. А. Александрова), «Прощание Славянки» (Оркестр Министерства обороны), «Темная ночь» (М. Бернес), «Журавли» (М. Бернес), «Офицеры» (Олег Газманов), «Синий платочек» (К. Шульженко), «Первым делом — самолеты» (Л. Утесов), «Кукушка» (Полина Гагарина).

В-третьих, нынешний пуск фонтана примечателен еще и как эффектный аккорд другого знаменательного события: днем раньше Новосибирску было присвоено звание «Город трудовой доблести». Получил он его в сообществе других 20 городов, обеспечивших индустриальный рывок времен Великой Отечественной войны. Фактически для тыловых городов это эквивалент звания «Город-герой», присвоенного в свое время городам воевавшим. Идея этого звания 4 года назад как раз и родилась в Международном союзе городов-героев. Таким образом в городской топонимике России установлена теперь историческая симметрия. В каждом из городов, носящих это звание, будет установлена стела, обозначающая этот статус. По словам мэра Новосибирска, архитектурный образ и расположение этого знака сейчас в разработке. А пока своеобразным маркером нового статуса и события выступает фонтан.

— У фонтана стильное, но весьма надежное техническое исполнение, — резюмировал Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк», — Он отлично выдержал зимнюю консервацию и практически не потребовал вложений со стороны Сбербанка для нынешнего запуска. Думаю, нам удалось создать хорошую городскую достопримечательность, обаятельную точку тяготения и для новосибирцев, и для туристов. А на будущее у нас еще много интересных задумок, совместных проектов и с мэрией Новосибирска, и с правительством Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк