Интерес к базам отдыха вырос в 2 раза

Жители России стали вдвое чаще интересоваться поездками на базы отдыха и в санатории, пока международные поездки остаются недоступными. К таким выводам пришли аналитики геосервиса 2ГИС.

— На последней неделе июня базы отдыха на картах искали 337 тысяч раз. По сравнению с последней неделей мая, когда такой вид отдыха искали 163 тысячи раз, прирост составил 107% — более чем в два раза. Резкий всплеск интереса к базам отдыха в июне совпал с послаблением карантинных мер и разрешением на работу санаториев после карантина, — отмечают эксперты.

В пятёрку крупнейших городов России с населением свыше 1 млн человек по росту интереса к базам отдыха вошли Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск, Москва и Воронеж. В этих городах поиск санаториев как в самих городах, так и в их окрестностях в среднем увеличился почти в 3 раза. В том числе в Москве — в 2,4 раза (на 140%), в Новосибирске — в 2,5 раза (на 155%). Санкт-Петербург среди миллионников занял 8-е место: жители северной столицы в конце июня искали базы отдыха «всего» в полтора раза чаще, чем в конце мая — число запросов выросло на 54%.

Среди городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек в топ-5 по росту интереса к базам отдыха, по данным 2ГИС, вошли Махачкала, Астрахань, Краснодар, Саратов и Иркутск. Здесь число запросов к турбазам выросло в среднем в 3,5 раза.

В городах с населением менее 500 тыс. человек в топ-5 вошли Грозный, Таганрог, Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Псков. В этих городах интерес к базам отдыха вырос в среднем более чем в 5 раз.

Сочи занял 19-е место среди городов с населением менее 500 тыс. жителей — поиск мест отдыха в городе вырос за месяц на 136% (в 2,4 раза). При этом Сочи в начале июля вышел в абсолютные лидеры по Индексу восстановления. Уровень спроса на услуги и мобильности потребителей превысил докризисный уровень более чем на 20%. Хотя ещё в конце мая город находился на 62-м месте. Как отмечают аналитики 2ГИС, столь стремительный взлёт Сочи в рейтинге связан с сезонностью спроса и закрытыми из-за пандемии границами. Планирующие отдых жители других регионов подбирают места размещения, изучают инфраструктуру.

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