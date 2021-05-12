Рекламодателям

Новые сервисы в ОНЛАЙН-офисе для компаний малого и среднего бизнеса

  • 12/05/2021, 17:14
Теперь клиенты Банка «Левобережный» из числа МСБ получают push-уведомления и письма по условиям кредитного договора.

В 20-х числах каждого месяца банк направляет информацию об оборотах, которых не хватает для выполнения закрепленных в кредитном договоре условий. Таким образом, клиенты имеют возможность оперативно обеспечить необходимые поступления выручки на расчетный счет, чтобы выполнить условия по оборотам в полном объеме. Новый сервис позволяет компаниям выполнять свои обязательства перед банком и не допускать выставления штрафных санкций.

Напомним, что в Банке «Левобережный» можно оформить кредит для бизнеса по ставке от 7,5% годовых на любые цели: пополнение оборотных средств, инвестиции или рефинансирование ссудной задолженности в другом банке. Форма предоставления – кредит или кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности. Сумма – от 500 тысяч рублей, залогом можно не обеспечивать до 5 млн рублей. Срок – до 10 лет с возможностью отсрочки погашения долга до 12 месяцев. Принятие решения по кредиту занимает не более 2 рабочих дней.

Также для малого и среднего бизнеса действует специальное предложение. Предприниматели могут снизить свою ставку по кредиту максимально на 0,5 п.п. при открытии расчетных счетов на связанные с заемщиком компании и закреплении в кредитном договоре условия по поддержанию оборотов каждой компанией группы.

Оставьте заявку на кредит онлайн, и вам перезвонит специалист для уточнения деталей. Получить консультацию можно в отделениях Банка «Левобережный» (ПАО) и по телефону 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка

469

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация финансы банки Банк Левобережный


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

Актуальный разговор

С начала пандемии предприятия-экспортеры ходят по кругу

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Ночь музеев-2021

12/05/2021, 16:48

Производные смоляных кислот из ели сибирской помогут в терапии глиобластомы

12/05/2021, 16:14

«Росгосстрах» стал страховщиком аэропортов компании «Новапорт»

12/05/2021, 14:57

НПО «Сиб.Профиль» выставили на продажу за 250 млн рублей

12/05/2021, 12:16

Коалиция «Новосибирск 2020» расширяется до масштабов области

12/05/2021, 12:00

Нюансы продвижения в эпоху COVID-19

12/05/2021, 10:50

Поддельные товары известных брендов изъяты из магазина в Новосибирске

12/05/2021, 10:38

Новости компаний

Банк «Открытие» финансирует строительство жилого комплекса комфорт-класса «Парковый» в Кемерове

12/05/2021, 16:58

Переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года

12/05/2021, 13:31

Клиенты банка «Открытие» – компании малого и среднего бизнеса – теперь могут получить таможенную карту по оферте без посещения офиса

12/05/2021, 10:59

Более тысячи школ Новосибирской области подключились к «Сферуму»

12/05/2021, 10:47

ПСБ расширил функционал мобильного приложения для частных инвесторов

12/05/2021, 10:33

Экономика

Хозяйствам, которые допускают пожары на своей территории, откажут в господдержке

Хозяйствам, которые допускают пожары на своей территории, могут отказать в господдержке

Официальная безработица в Сибири на конец марта — 2,6%

«Новосибирскхлебопродукт» начал поставлять муку в страны Юго-Восточной Азии

Какие законы вступят в силу в мае

Новосибирский завод «Балтики» в 1,5 раза увеличил объем выплаченных налогов

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

Политика

Коалиция «Новосибирск 2020» расширяется до масштабов области

Коалиция «Новосибирск 2020» расширяется до масштабов области

Сколько зарабатывают руководители муниципальных предприятий и их команда?

Глава Краснообска перебрался в Искитим

Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

Ряд полномочий мэрии Новосибирска может уйти в дорожную пыль

Недвижимость

Объём выполненных строительных работ в Сибири за квартал увеличился почти на 15%

Объём выполненных строительных работ в Сибири за квартал увеличился почти на 15%

В ПЛП появится общежитие и точки общепита

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Покупатели жилья в новостройках выбирают «комфорт»

Новосибирский Академпарк хочет получить статус индустриального парка

Технологии

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Телекоммуникации

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

Новосибирские стритрейсеры предпочитают Ford Mustang

80% новосибирцев недовольны ситуацией с парковками в городе

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Первый этап «Городской электрички» запустят в июле

Медицина

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Туроператоры попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Цены на детский отдых в Новосибирске выросли до 20%

Лагеря ждут новосибирских школьников

Общество

Ночь музеев-2021

Новые технологии для мужского здоровья

Новосибирский краеведческий музей присоединится к культурной акции «Ночь в музее»

Русфонд собирает деньги на лечение ребенка с ДЦП

Новый проект Андрея Алексеева — «Мира Парк» — стартует в июне

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска