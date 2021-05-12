Новые сервисы в ОНЛАЙН-офисе для компаний малого и среднего бизнеса

В 20-х числах каждого месяца банк направляет информацию об оборотах, которых не хватает для выполнения закрепленных в кредитном договоре условий. Таким образом, клиенты имеют возможность оперативно обеспечить необходимые поступления выручки на расчетный счет, чтобы выполнить условия по оборотам в полном объеме. Новый сервис позволяет компаниям выполнять свои обязательства перед банком и не допускать выставления штрафных санкций.

Напомним, что в Банке «Левобережный» можно оформить кредит для бизнеса по ставке от 7,5% годовых на любые цели: пополнение оборотных средств, инвестиции или рефинансирование ссудной задолженности в другом банке. Форма предоставления – кредит или кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности. Сумма – от 500 тысяч рублей, залогом можно не обеспечивать до 5 млн рублей. Срок – до 10 лет с возможностью отсрочки погашения долга до 12 месяцев. Принятие решения по кредиту занимает не более 2 рабочих дней.

Также для малого и среднего бизнеса действует специальное предложение. Предприниматели могут снизить свою ставку по кредиту максимально на 0,5 п.п. при открытии расчетных счетов на связанные с заемщиком компании и закреплении в кредитном договоре условия по поддержанию оборотов каждой компанией группы.

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