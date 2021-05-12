Услуги медицинской реабилитации для взрослых в регионе могут оказаться вне закона

Система медицинской реабилитации Новосибирской области фактически не готова работать в соответствии с новым приказом Минздрава РФ «О порядке организации медицинской реабилитации взрослых». Согласно этому документу в учреждениях, которые оказывают такую помощь, должны сформировать мультидисциплинарные команды врачей, в состав которой обязательно должен входить сертифицированный реабилитолог. Приказ Минздрава РФ был зарегистрирован Минюстом РФ в сентябре 2020 года и вступил в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, учреждения, оказывающие услуги медицинской реабилитации, должны быть оснащены специализированным оборудованием. Часть оборудования, включенного в приказ Минздрава РФ №788, уже должна быть установлена, а вторую партию (под звездочкой) необходимо докупить до конца 2021 года.

Председатель комитета по санкуру НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО), директор ООО «Парус-Резорт» (санаторий «Парус») Юлия Шелепенкова отметила, что сегодня полного списка оборудования для медицинской реабилитации нет ни в одном санатории Новосибирской области, в том числе в госучреждениях (При этом собеседник Infopro54 отмечает, что санаторий «Парус» намерен до конца года вписаться в график, предписанный федеральным Минздравом. — Ред.).

— По нашим оценкам, на его покупку необходимы минимум 10-15 млн рублей. Думаю, что санатории постепенно будут его закупать — в течение 1-2 лет, а на это время уберут медицинскую реабилитацию из своей лицензии, — поясняет Юлия Шелепенкова. — Те, кто рискнет ее оставить, будут работать до первой проверки Росздравнадзора. По любой жалобе их ждет проверка и штраф за отсутствие оборудования — от 100 тысяч рублей и выше.

Еще одна серьезная проблема — отсутствие в регионе сертифицированных врачей, которые могут оказывать услуги медицинской реабилитации.

— Фактически сейчас во всем регионе необходимый сертификат получил только один врач — Денис Дьячков, работающий в нашем санатории. Больше ни одного специалиста, который мог бы заниматься медицинской реабилитацией на законных основаниях, нет. А без такого специалиста невозможно сформировать мультидисциплинарную команду, создание которой требует Минздрав РФ. Росздравнадзор знает об этой проблеме и понимает, что оперативно ее решить невозможно, — говорит Юлия Шелепенкова.

Собеседник Infopro54 напомнила, что специальность по медицинской реабилитации начали вводить в медицинских вузах России в 2019 году. Новосибирский государственный медуниверситет (НГМУ) планировал создавать эту специализацию в 2020 году, но помешал коронавирус. В результате пока обучение можно пройти только в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

— По нашей информации, в этом году НГМУ рассчитывает получить аккредитацию по специальности «медицинская реабилитация». Но на подготовку врачей потребуются более 1000 часов, то есть сертифицированные специалисты появятся не раньше лета 2022 года, — констатирует эксперт. — До этого момента, если медучреждения продолжат работать по профилю медицинской реабилитации, то они будут работать с нарушением законодательства, а значит, будут находиться под угрозой административного наказания.

На рынке медицинской реабилитации региона в рамках ОМС работает только один частный санаторий — «Краснозерский». На рыночных условиях услуги также предлагают санатории «Парус», «Доволенский», «Рассвет», «Сибиряк». Кроме того, в этой нише работают муниципальные реабилитационные центры. В разгар пандемии в 2020 году в качестве центров реабилитации граждан, тяжело перенесших коронавирус, работали МБУ «Лунный камень», МБУ «Заря» и МБУ «Обские зори».