Банк «Открытие» финансирует строительство жилого комплекса комфорт-класса «Парковый» в Кемерове

Кредитная линия в размере 590 млн рублей предусматривает финансирование строительства первого жилого дома ЖК «Парковый» — нового статусного объекта в столице Кузбасса.

ЖК «Парковый» – новый современный жилой квартал комфорт-класса с развитой внутренней инфраструктурой, прилегающей парковой территорией и интересной архитектурой домов возводится в Заводском районе Кемерово, рядом с проспектом Молодежный. Главными его достоинствами являются общественный парк с водоемом, свободные планировки квартир с панорамными окнами, закрытый двор без машин, подземный паркинг с лифтом, кладовые помещения на цокольном и первом этажах, просторные входные группы. В шаговой доступности от комплекса находятся школа и детский сад. Для отдыха жителей комплекса планируется строительство смотровой площадки, беговых и велосипедных дорожек. Проект стартовал в год празднования 300-летия Кузбасса, и уже занял достойное место в ряду масштабных строительных проектов в регионе.

Банком «Открытие» финансируется строительство первой очереди комплекса — 15-этажного монолитно-кирпичного дома из двух корпусов с 206 квартирами площадью от 29 до 179 квадратных метров, помещениями под офисы и подземной стоянкой на 34 места. В целом строительная компания запланировала строительство пяти очередей ЖК «Парковый», общий объем финансирования по которому составит 2,3 млрд рублей.