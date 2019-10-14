Новые тренды интернет-маркетинга от Ozon, Теле2, «Юничел» на EmarketingSib

Мероприятие соберет более 150 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири.

EmarketingSib — это конференция для интернет-маркетологов, которые хотят прокачать свои навыки, а также всех тех, кто интересуется интернет-маркетингом и хочет лично задать вопросы экспертам отрасли по самым наболевшим вопросам. Аудитория конференции — директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний, руководители интернет-магазинов. География конференции: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская, Иркутская области, Красноярский и Алтайский край, Тюменская область, ХМАО и Москва.

13 ноября спикеры расскажут о том, какие сайты будут продавать в 2020 г., о нюансах запуска интернет-магазина, стратегии для продвижения мобильных приложений, грамотной коммуникации на основе психографических сегментов, о том, как создать армию микроинфлюенсеров и евангелистов бренда и многом другом. Выступят эксперты из компаний Ozon, Теле2, «Юничел», «ВЕК Косметик», DeltaClick, «Первый ОФД», Космос-Веб, IT Construct, Idea Nova, Let`s Rock, White Surface, USERSTORY и других.

— Современный ритейл — это уже совершенно новое явление, с новыми законами и характеристиками, основными из которых являются высочайшая конкуренция и переход в цифровую сферу. Старые рекламные и маркетинговые технологии не работают, а молодое поколение покупателей заставляет искать новые подходы для продвижения продукта. Именно об этом, о том, как использовать имеющиеся возможности и ресурсы компании в новых условиях, как работать более эффективно с наименьшими затратами, и будет мое выступление, — рассказывает Екатерина Железнякова, заместитель директора по развитию ритейла обувной компании «Юничел», Челябинск.

14 ноября мероприятие пройдет в формате мастер-классов, на которых спикеры подробно разберут такие темы, как сторителлинг, фишки таргетированной рекламы, стратегии построения личного бренда, подходы в email-маркетинге, продвижение в Instagram и Facebook, тренды в веб-аналитике и многое другое. Мастер-классы предполагают более детальную проработку отдельных элементов, инструментов и технологий интернет-маркетинга. С мастер-классом на тему: «Таргетированная реклама для сложной B2B-аудитории: стратегия, лайфхаки, тестирования» выступит Алёна Пяткова, контент-стратег агентства Космос-Веб, Новосибирск. Алёна расскажет о том, почему без комплексной стратегии не будет хороших результатов, об эффективной рекламе на разных рекламных площадках (ВК vs. Fb vs. ОК), о работе в высоко конкурентной нише и способах отстройки от конкурентов, а также о стратегических точках таргета: с чего начать и как использовать?

Более подробная информация о конференции и условиях участия: https://clck.ru/JERhP

Место проведения: конференц-зал ГК «Обувь России», ул. Богдана Хмельницкого, 58, 5-й этаж (Конференц-зал).

Организаторы — Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь».

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия