Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новые тренды интернет-маркетинга от Ozon, Теле2, «Юничел» на EmarketingSib

13-14 ноября 2019 года в Новосибирске состоится 5-я Сибирская конференция «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат» — eMarketingSib 2019.
  • 14/10/2019, 13:59
Новые тренды интернет-маркетинга от Ozon, Теле2, «Юничел» на EmarketingSib

Мероприятие соберет более 150 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири.

EmarketingSib — это конференция для интернет-маркетологов, которые хотят прокачать свои навыки, а также всех тех, кто интересуется интернет-маркетингом и хочет лично задать вопросы экспертам отрасли по самым наболевшим вопросам. Аудитория конференции — директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний, руководители интернет-магазинов. География конференции: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская, Иркутская области, Красноярский и Алтайский край, Тюменская область, ХМАО и Москва.

13 ноября спикеры расскажут о том, какие сайты будут продавать в 2020 г., о нюансах запуска интернет-магазина, стратегии для продвижения мобильных приложений, грамотной коммуникации на основе психографических сегментов, о том, как создать армию микроинфлюенсеров и евангелистов бренда и многом другом. Выступят эксперты из компаний Ozon, Теле2, «Юничел», «ВЕК Косметик», DeltaClick, «Первый ОФД», Космос-Веб, IT Construct, Idea Nova, Let`s Rock, White Surface, USERSTORY и других.

— Современный ритейл — это уже совершенно новое явление, с новыми законами и характеристиками, основными из которых являются высочайшая конкуренция и переход в цифровую сферу. Старые рекламные и маркетинговые технологии не работают, а молодое поколение покупателей заставляет искать новые подходы для продвижения продукта. Именно об этом, о том, как использовать имеющиеся возможности и ресурсы компании в новых условиях, как работать более эффективно с наименьшими затратами, и будет мое выступление, — рассказывает Екатерина Железнякова, заместитель директора по развитию ритейла обувной компании «Юничел», Челябинск.

14 ноября мероприятие пройдет в формате мастер-классов, на которых спикеры подробно разберут такие темы, как сторителлинг, фишки таргетированной рекламы, стратегии построения личного бренда, подходы в email-маркетинге, продвижение в Instagram и Facebook, тренды в веб-аналитике и многое другое. Мастер-классы предполагают более детальную проработку отдельных элементов, инструментов и технологий интернет-маркетинга. С мастер-классом на тему: «Таргетированная реклама для сложной B2B-аудитории: стратегия, лайфхаки, тестирования» выступит Алёна Пяткова, контент-стратег агентства Космос-Веб, Новосибирск. Алёна расскажет о том, почему без комплексной стратегии не будет хороших результатов, об эффективной рекламе на разных рекламных площадках (ВК vs. Fb vs. ОК), о работе в высоко конкурентной нише и способах отстройки от конкурентов, а также о стратегических точках таргета: с чего начать и как использовать?

Более подробная информация о конференции и условиях участия: https://clck.ru/JERhP

Место проведения: конференц-зал ГК «Обувь России», ул. Богдана Хмельницкого, 58, 5-й этаж (Конференц-зал).

Организаторы — Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь».

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Популярное с сайта

Новосибирцам возвращено более 22,5 млн рублей возвращено за некачественные товары и услуги

Новосибирцам возвращено более 22,5 млн рублей возвращено за некачественные товары и услуги

14/10/2019, 10:30
Две трети обращений потребителей связаны с приобретенными товарами.
ЦБ сообщил о новом способе обмана банковских клиентов

ЦБ сообщил о новом способе обмана банковских клиентов

13/10/2019, 09:47
Мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера колл-центров банков.
В Карасуке может быть создан межрайонный гуманитарный технопарк

В Карасуке может быть создан межрайонный гуманитарный технопарк

12/10/2019, 09:14
Его создание планируется на базе Технического лицея №176.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

В объятиях музыки

14/10/2019, 14:24

Стоимость аренды однокомнатных квартир в регионе выросла до 11 800 рублей

14/10/2019, 13:46

Сибирь на третьем месте по числу открытых индивидуальных инвестиционных счетов

14/10/2019, 11:39

Райффайзенбанк оптимизирует дистанционное обслуживание с помощью речевой аналитики

14/10/2019, 11:33

Большинство соискателей в Новосибирске не против строгого дресс-кода на работе

14/10/2019, 11:18

Новосибирцам возвращено более 22,5 млн рублей возвращено за некачественные товары и услуги

14/10/2019, 10:30

ЦБ сообщил о новом способе обмана банковских клиентов

13/10/2019, 09:47

В Карасуке может быть создан межрайонный гуманитарный технопарк

12/10/2019, 09:14

Флекси-поезд с маслом ГК «Благо» отправлен из Новосибирска в Китай

11/10/2019, 21:12

Состоялось очередное заседание Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики НСО

11/10/2019, 20:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Новосибирцы подписывают петицию против строительства надземного перехода на пл. Лыщинского

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска