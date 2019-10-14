В объятиях музыки

Актовый зал Сибирского банка ПАО Сбербанк получил 11 октября неожиданную функцию — стал концертным залом для самых маленьких новосибирцев. Или лекторием. Потому что формат события, созданного в соавторстве Сбербанком и знаменитым скрипачом Михаилом Казиником, — это и концерт, и лекция. Под уютным названием «Я обнимаю вас музыкой».

Михаил Казиник — скрипач-виртуоз, культуролог, член национальных музыкальных академий нескольких стран. Но у своей самой благодарной публики он с удовольствием проходит в номинации «деда Миша». Потому что публика эта — от шести и старше.

Михаил Казиник — продолжатель просветительской доктрины Дмитрия Кабалевского. Постулаты ее таковы: музыка — не алтарь для жертвования детства, детское музыкальное образование может и должно быть радостным и увлекательным. Печальный ребенок, понуро бредущий с нотной папкой в ненавистную «музыкалку», — жертва родительской тирании. Ребенок, которому отказали в музыкальном образовании под предлогом «слуха нет», — жертва казенщины и педагогической слепоты. Всему этому Михаил Казиник страстно и действенно возражает своей уникальной практикой.

— Существующая система отбора детей просто не учитывает возрастные различия в физиологии, — поясняет Михаил Казиник. — Зачастую малыш на отборе не может пропеть опознанную ноту по элементарной причине — к этому не готов его совсем еще крохотный организм, артикуляционного навыка еще недостает. Он ноты интуитивно воспринимает, просто пока не может воспроизводить. Но формально-механическая система отбора его слепо отбраковывает. Мол, слуха нет, следующий. Я же настаиваю на том, что музыкально талантлив любой ребенок. В детской жизни есть возрастной период абсолютной «распахнутости» навстречу музыке. Я воспеваю эту тотальность детского таланта, стараюсь раскрыть его на своих лекциях.

Вообще, для этого действа слово «лекция» — довольно условное название. Повествование Михаила Казиника о музыкальных стилях, о звуковой «живописи» различных инструментов, о судьбах композиторов и магии музыкального творчества — это уникальный жанр без названия. Жанр, объединяющий сказку, культурологический экскурс, актерскую импровизацию и даже «тест-драйв» инструментов. Да, маленькие зрители могут по-свойски выбежать на сцену и попробовать сыграть «всамделишную музыку». Что они с огромным энтузиазмом и делают на каждой лекции Михаила Казиника в любом российском городе.

Со стороны это выглядит как упоительная игра восхищенных внуков с супердедушкой. Впрочем, для многих из них Михаил Казиник и становится первым (хоть и косвенным) олицетворением этого понятия. Настоящих, родных дедушек большинство этих детей не видело никогда.

— А также мам, пап и вообще семейной жизни в ее обычном понимании, — добавляет Михаил Казиник. — Титульная, целевая аудитория моего проекта — это дети из детских домов, из приютов, центров помощи. Да, они не похожи на диккенсовских сироток и на персонажей книги Макаренко. Да, теперь они ухожены и аккуратно, даже модно одеты. Но эмоциональная рана, брешь в душе есть у каждого из них. В их жизнях никогда не будет многого из того, что для «домашнего» ребенка даже счастьем не числится, а просто воспринимается в порядке вещей. Я не могу дать этим детям то, что судьба уже у них отняла. Но я пытаюсь, надеюсь дать им нечто новое — самоощущение себя в музыке, радостное удивление от обнаружения собственного таланта. И уверенность, обретенную от этого. Обретенная уверенность — это полдела к лучшей участи, к позитивно изменившейся судьбе.

Пространство этого уникального культурно-педагогического проекта, воплощаемого при поддержке Сбербанка, — вся Россия.

Аналогичные лекции-концерты под тем же названием уже прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Тюмени, Челябинске и других городах. Следующий сибирский адрес Михаила Казиника — Томск. Этот проект — лишь одна из составляющих долгосрочной социально-культурной программы, инициированной Сбербанком.

— Сбербанк традиционно поддерживает развитие культуры и искусства, — отмечает Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк. — Один из ярких примеров такой работы — открытый в Новосибирске инновационный фонтан, на водный экран которого при помощи современного высокотехнологичного оборудования можно транслировать просветительские программы. Но проект «Я обнимаю вас музыкой» тоже по-своему уникален. Ведь это не просто поддержка искусства, но в какой-то степени и воспитание. Мы убеждены, что музыка сильно влияет на наше душевное состояние, помогает слушать и понимать высокое, всегда и во всем отличать истинные ноты от фальшивых.

Михаил Казиник особо удачной находкой назвал небанальные локации проекта.

— Для меня очень важно, что лекции мои всегда проходят вне детдомовских залов, а, так сказать, на выезде, — подчеркнул он. — Для детей это «выход в свет», это яркое событие, эмоциональное послевкусие, которое именно вне детдомовских стен самое целительное, самое долгосрочное. Это импульс к переменам судеб. Мне уже рассказывали: многим детям, которые раскрылись на моих лекциях, впоследствии нашли музыкальных педагогов, воспитатели целенаправленно занялись их музыкальным образованием. Если ты изменил к лучшему чью-то судьбу, тебе это зачтется свыше, ты живешь не зря. Надеюсь, когда Россия (не без участия Сбербанка, конечно) станет финансово мощной и богатой страной, часть этого богатства пойдет на музыкальное образование для всех детей. На всеобщее и общедоступное, увлекательно-радостное. Возможно, это будет уже не на моем веку. Но я уверен, что это будет обязательно!

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского Сбербанка