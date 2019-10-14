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Стоимость аренды однокомнатных квартир в регионе выросла до 11 800 рублей

Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир – самая высокая в России.
  • 14/10/2019, 13:46
Стоимость аренды однокомнатных квартир в регионе выросла до 11800 рублей

Первичная и вторичная недвижимость дорожают, что увеличивает популярность долгосрочной аренды и ее стоимость. По итогам III квартала 2019 года средняя цена аренды самого востребованного варианта – однокомнатной квартиры – выросла в России на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16 000 рублей. Таким образом, стоимость аренды впервые за пять лет поднялась до уровня августа 2014 года, периода, когда официальный курс доллара еще не превышал 37 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость.

При этом, отмечается, что в Новосибирской области средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за год повысилась на 6,6% и в III квартале 2019 года составила около 11 800 рублей.

Однокомнатные квартиры составляют 64% в структуре спроса на долгосрочную аренду по всей России и 50% — в структуре предложения. Самые дорогие из них традиционно в Москве (36 700 рублей, рост цены на 6,4% к прошлому году) и Санкт-Петербурге (24 700 рублей, рост на 11%).

— В Новосибирской области в III квартале средняя цена аренды двухкомнатных квартир повысилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18 800 рублей), а трехкомнатного жилья – на 7,4% (36 700 рублей), — говорят эксперты Авито Недвижимость.

При этом, самая дешевая аренда трехкомнатных квартир – в Ростовской области, в среднем 17 300 рублей в месяц, а самая дорогая – в Новосибирской области (в среднем около 36 000 рублей). В сегменте трехкомнатных квартир цены сильнее всего поднялись в Свердловской (на 27%), Воронежской (на 22%) и Томской (на 10%) областях.

Фото: pixabay.com, автор- davidlee770924

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