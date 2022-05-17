Новый этап программы туристического кешбэка будет запущен 1 октября

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о запуске программы кешбэка с 1 октября, передает ТАСС.

— Мы планируем, по поручению правительства, во второй половине лета объявить окно продаж. Возможность поездки будет начиная с 1 октября, — сообщила она.

Как уточнила руководитель ведомства, старт продаж путевок будет дан во второй половине лета.

Отмечается, что условия акции останутся прежними — в программе будут участвовать все регионы России. Для получения кешбэка соотечественникам необходимо оплатить тур картой «Мир» — в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. При этом продолжительность путешествия должна быть не менее двух ночей.

Догузова добавила, что программа пользуется популярностью. В прошлом году ей воспользовались 1,7 млн человек, которые приобрели туров на 34 млрд рублей, в 2022 — с начала года — 2,4 млн. До конца года, как ожидается, число путешественников вырастет до 3,5 млн.

По словам главы Ростуризма, кешбэк повышает доступность отдыха в регионах, в том числе, благодаря акции выросла популярность круизных туров.