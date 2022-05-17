«Ночь музеев» в филармонии

К участию в акции приглашены не только музейные институции, но и другие культурные организации с богатой историей. «Поиски в ночи» — так названа программа музыкальной ночи в филармонии на площадке Концертного зала имени А. М. Каца.

В «Главной музыкальной ночи» все гости филармонии смогут пройти тайными маршрутами по закулисью зала имени Каца. В ночных залах гостей ожидает выставка филармонических артефактов, посетители познакомятся с разными музыкальными инструментами – от средневековой лютни в проекте «Музыкальный антиквариум» до DJ-станции. На Круглой сцене в декорациях старинного замка пройдёт представление ансамбля Insula Magica в средневековом стиле с танцами от танцевальной студии «Медиваль». Далее музыкальная программа переместится на большую сцену, где в исполнении Русского академического оркестра и солистов прозвучат популярные музыкальные сочинения о луне, звёздах, любви, потусторонних силах и магии – обо всём том, что ночью раскрывается в особенном свете. Для всех гостей будут работать экзотические фотозоны и уютное филармоническое кафе.

Билеты продаются.

ЧТО БУДЕТ:

20.00- 22.30

Мифы и реальность

Экскурсии по ГКЗ им. А.М. Каца

21.00-22.00

Музыкальный антиквариум

Ансамбль ранней музыки Insula Magica

Ансамбль исторического танца «Медиваль»

22.00-23.00

Музыка рождается в ночи

Русский академический оркестр

Анна Вараксина, сопрано

Владимир Коварский, бас

Дирижер – Рустам Дильмухаметов

DJ-set

Пиксельное шоу от студии «Прайм»