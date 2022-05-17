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«Ночь музеев» в филармонии

  • 17/05/2022, 16:42
Новости Новосибирска
Новосибирская филармония примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»-2022, которая в этом году пройдет по всей стране 21 мая.

К участию в акции приглашены не только музейные институции, но и другие культурные организации с богатой историей. «Поиски в ночи» — так названа программа музыкальной ночи в филармонии на площадке Концертного зала имени А. М. Каца.

В «Главной музыкальной ночи» все гости филармонии смогут пройти тайными маршрутами по закулисью зала имени Каца. В ночных залах гостей ожидает выставка филармонических артефактов,  посетители познакомятся с разными музыкальными инструментами – от средневековой лютни в проекте «Музыкальный антиквариум» до DJ-станции. На Круглой сцене в декорациях старинного замка пройдёт представление ансамбля Insula Magica в средневековом стиле с танцами от танцевальной студии «Медиваль». Далее музыкальная программа переместится на большую сцену, где в исполнении Русского академического оркестра и солистов прозвучат популярные музыкальные сочинения о луне, звёздах, любви, потусторонних силах и магии – обо всём том, что ночью раскрывается в особенном свете. Для всех гостей будут работать экзотические фотозоны и уютное филармоническое кафе.

новости Новосибирска

Билеты продаются.

ЧТО БУДЕТ:
20.00- 22.30

Мифы и реальность

Экскурсии по ГКЗ им. А.М. Каца

21.00-22.00
Музыкальный антиквариум
Ансамбль ранней музыки Insula Magica
Ансамбль исторического танца «Медиваль»

22.00-23.00
Музыка рождается в ночи
Русский академический оркестр
Анна Вараксина, сопрано
Владимир Коварский, бас
Дирижер – Рустам Дильмухаметов
DJ-set
Пиксельное шоу от студии «Прайм»

Фото предоставлены пресс-службой Новосибирской филармонии

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : филармония Ночь музеев культура


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