«Ночь музеев» в филармонии

К участию в акции приглашены не только музейные институции, но и другие культурные организации с богатой историей. «Поиски в ночи» — так названа программа музыкальной ночи в филармонии на площадке Концертного зала имени А. М. Каца.
В «Главной музыкальной ночи» все гости филармонии смогут пройти тайными маршрутами по закулисью зала имени Каца. В ночных залах гостей ожидает выставка филармонических артефактов, посетители познакомятся с разными музыкальными инструментами – от средневековой лютни в проекте «Музыкальный антиквариум» до DJ-станции. На Круглой сцене в декорациях старинного замка пройдёт представление ансамбля Insula Magica в средневековом стиле с танцами от танцевальной студии «Медиваль». Далее музыкальная программа переместится на большую сцену, где в исполнении Русского академического оркестра и солистов прозвучат популярные музыкальные сочинения о луне, звёздах, любви, потусторонних силах и магии – обо всём том, что ночью раскрывается в особенном свете. Для всех гостей будут работать экзотические фотозоны и уютное филармоническое кафе.
ЧТО БУДЕТ:
20.00- 22.30
Мифы и реальность
Экскурсии по ГКЗ им. А.М. Каца
21.00-22.00
Музыкальный антиквариум
Ансамбль ранней музыки Insula Magica
Ансамбль исторического танца «Медиваль»
22.00-23.00
Музыка рождается в ночи
Русский академический оркестр
Анна Вараксина, сопрано
Владимир Коварский, бас
Дирижер – Рустам Дильмухаметов
DJ-set
Пиксельное шоу от студии «Прайм»
Фото предоставлены пресс-службой Новосибирской филармонии
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