Пассажиропоток на авиарейсах Новосибирск – Калининград вырос на 964%

За апрель 2022 года аэропорт Толмачево обслужил 481 248 пассажиров (+5,4%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 436 979 (+2,4%) на международных — 44 269 (+48,7%).

Наиболее динамичными направлениями апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Калининград (+964%), Махачкала (+187,2%), Уфа (+170,4%), Ханты-Мансийск (+162,9%), Казань (+87%), Минеральные Воды (+71,5%), Братск (+54,4%), Челябинск (+53,1%), Талакан (+51,2%), Самара (+48,5%), Ноябрьск (+48,3%), Нижний Новгород (+46,9%), Улан-Удэ (+42,5%), Тюмень (+41,8%), Мирный (+40,4%).

Напомним, из аэропорта Новосибирск (Толмачево) выполняются регулярные рейсы по следующим субсидируемым направлениям: Братск, Волгоград, Грозный, Ижевск, Казань, Кемерово, Магнитогорск, Махачкала, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Оренбург, Пермь, Салехард, Самара, Талакан, Тобольск, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа и Ханты-Мансийск.

В апреле начались полеты по направлению Усть-Каменогорск (авиакомпания Qazaq air выполняет рейсы IQ516/IQ515 по вторникам и субботам), авиакомпания SCAT открыла рейсы в Нур-Султан (рейсы DV828/DV827), продолжилось выполнение рейсов Flydubai в Дубай (FZ964/FZ963).

За апрель 2022 года аэропорт обслужил 2 210 самолёто-вылетов. Грузопоток составил 2 115 тонн.

Доля трансферных пассажиров аэропорта по итогам четырех месяцев составила 34,6%, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Трансферный пассажиропоток в апреле превысил 175 тыс. пассажиров (36,5% от общего пассажиропотока).

Ранее редакция сообщала, что Росавиация снова продлила запрет на рейсы на юг.