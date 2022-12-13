Новый год 2023 по фэншуй: как украсить дом и елку для привлечения богатства и благополучия

Елка – традиционный новогодний символ. Она не только радует глаз своей яркой зеленью и сверкающими игрушками. Сам процесс ее украшения позволяет настроиться на праздничный лад. Более того, правильное расположение и декорирование дерева с учетом правил фэншуй привлекает в дом добро и богатство.

Украшение дома

Грядущий 2023 год по восточному календарю будет годом Черного Водяного Кролика (Кота). Исходя из этого, следует подбирать цветовую гамму декора. Но прежде всего, необходимо уделить внимание чистоте жилья. Согласно фэншуй, тщательная уборка позволит избавиться от негативной энергии. Необходимо:

пропылесосить;

помыть полы;

протереть пыль;

очистить санузел;

прибраться на кухне;

протереть все окна и зеркала;

навести в порядок во всех углах и закоулках.

Что касается колористической палитры интерьерных украшений, то отдать дань Водяному Кролику можно с помощью оттенков синего, голубого, переливистого белого. Нельзя обойтись без черных, белых и золотых вкраплений.

Размещение елки

Поскольку фэншуй отвечает за символическое освоение пространства, его законы подскажут, где именно разместись праздничное дерево с учетом целей и желаний на будущий год:

юго-восток – повышение материального благосостояния, стабильный доход;

юг – социальное признание, продвижение по карьерной лестнице;

центр комнаты – улучшение здоровья;

восток – гармония в семейных взаимоотношениях;

север – успех и везение во всех делах.

Декорирование новогоднего дерева

При покупке елки лучше отдать предпочтение натуральному, а не искусственному дереву. Кролик (Кот) любит природность, поэтому такая зеленая красавица ему понравится больше. Кроме того, стоит выбрать дерево с кроной, напоминающей по форме треугольник. Согласно китайской мифологии, он является элементом огненной стихии, которая отвечает за воплощение желаний и материализацию мыслей.

Итак, дом чисто убран, елка куплена, место для нее выбрано. Осталось только украсить дерево. Задобрить символ 2023 года можно, развесив ярко-синие, светло-голубые, серебряные, золотые, белые и прозрачные игрушки, напоминающие хрусталь. Обязательно нужно добавить к декору маленьких кроликов. Эти талисманы привлекут в дом добро, удачу и богатство.

Усилить энергию денег помогут гирлянды их завернутых в фольгу монеток и блестящих бусинок. Они воплощают процветание и достаток. Кроме того, не стоит забывать о древнем символе благополучия – стеклянных рыбках (карпах).

Украшать дом к Новому году и наряжать елку – прекрасные традиции. Если добавить к ним знание правил даосской практики организации пространства, можно превратить зеленую красавицу в настоящий магнит для финансовых благ.