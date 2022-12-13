Работник АО «РЭС» — заслуженный энергетик Новосибирской области

Среди награжденных были представители различных отраслей и профессий, которые достигли наивысших результатов в производственной, научной, или общественной деятельности.

Ежегодно в число награжденных входят работники акционерного общества «Региональные электрические сети» — системообразующего электросетевого предприятия региона.

В этом году почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области» присвоено Андрею Александровичу Воронецкому, начальнику Чистоозерного района электрических сетей (РЭС) филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети». Губернатор Новосибирской области лично вручил ему почетный знак и удостоверение. Особенно отрадно, что очередную награду он получил в преддверии профессионального праздника – Дня энергетика.

Андрей Воронецкий посвятил всю свою трудовую жизнь родному РЭСу – его трудовой стаж составляет более 20 лет. Начинал он с должности диспетчера и, постепенно повышая свою квалификацию, прошел путь до начальника районного подразделения. Благодаря ответственному и профессиональному подходу к руководству подразделением, вверенный ему Чистоозерный РЭС стабильно добивается высоких производственных показателей.

За добросовестный труд он неоднократно поощрялся на районном, областном и даже федеральном уровне. В частности, в 2020 году Андрей Александрович был награждён Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Почетное звание, присвоенное Воронецкому А.А., пополнило обширный перечень наград, которых удостоились работники АО «РЭС». В этом непростом году в компании представлены к награждению 365 энергетиков из самых разных городов и районов Новосибирской области, что заметно больше уровня прошлого года.

Подобная тенденция в целом характерна для всего региона, это отметил и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «То, что так много новосибирцев получают государственные и региональные награды – результат активной позиции коллег из трудовых коллективов предприятий и организаций, а также объективная оценка вклада новосибирцев в общее социально-экономическое развитие России. И это вполне заслуженно, Новосибирская область в последние годы «звучит» везде. Огромное спасибо, земляки, за ваш многолетний труд, за ваши свершения, результаты и ваш вклад в формирование славы Новосибирской области», – поблагодарил собравшихся глава региона.

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Фото предоставлено пресс-службой компании