Рекламодателям

Работник АО «РЭС» — заслуженный энергетик Новосибирской области

  • 13/12/2022, 12:13
Традиционно в декабре в Правительстве Новосибирской области состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Новосибирской области.

энергетикаСреди награжденных были представители различных отраслей и профессий, которые достигли наивысших результатов в производственной, научной, или общественной деятельности.

Ежегодно в число награжденных входят работники акционерного общества «Региональные электрические сети» — системообразующего электросетевого предприятия региона.

В этом году почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области» присвоено Андрею Александровичу Воронецкому, начальнику Чистоозерного района электрических сетей (РЭС) филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети». Губернатор Новосибирской области лично вручил ему почетный знак и удостоверение. Особенно отрадно, что очередную награду он получил в преддверии профессионального праздника – Дня энергетика.

Андрей Воронецкий посвятил всю свою трудовую жизнь родному РЭСу – его трудовой стаж составляет более 20 лет. Начинал он с должности диспетчера и, постепенно повышая свою квалификацию, прошел путь до начальника районного подразделения. Благодаря ответственному и профессиональному подходу к руководству подразделением, вверенный ему Чистоозерный РЭС стабильно добивается высоких производственных показателей.

За добросовестный труд он неоднократно поощрялся на районном, областном и даже федеральном уровне. В частности, в 2020 году Андрей Александрович был награждён Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Почетное звание, присвоенное Воронецкому А.А., пополнило обширный перечень наград, которых удостоились работники АО «РЭС». В этом непростом году в компании представлены к награждению 365 энергетиков из самых разных городов и районов Новосибирской области, что заметно больше уровня прошлого года.

Подобная тенденция в целом характерна для всего региона, это отметил и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «То, что так много новосибирцев получают государственные и региональные награды – результат активной позиции коллег из трудовых коллективов предприятий и организаций, а также объективная оценка вклада новосибирцев в общее социально-экономическое развитие России. И это вполне заслуженно, Новосибирская область в последние годы «звучит» везде. Огромное спасибо, земляки, за ваш многолетний труд, за ваши свершения, результаты и ваш вклад в формирование славы Новосибирской области», – поблагодарил собравшихся глава региона.

Подробнее на сайте Правительства Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой компании

 

 

56

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

13/12/2022, 11:52

В Иркутской области возбуждено дело о мошенничестве при ремонте путепровода

13/12/2022, 11:25

Убрать весь снег за сутки предстоит коммунальным службам Новосибирска

13/12/2022, 11:10

Под Омском нашли место незаконного сброса химических отходов

13/12/2022, 10:13
Популярное

Новый год 2023 по фэншуй: как украсить дом и елку для привлечения богатства и благополучия

13/12/2022, 12:02

Новосибирцы начали создавать предновогоднее настроение для себя и своих семей

13/12/2022, 10:19

Цистит: возможные психосоматические причины

13/12/2022, 08:06

Новости компаний

Подарите себе и своей семье к Новому году квартиру в центре Новосибирска

13/12/2022, 12:16

Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями

13/12/2022, 11:05

Сибирским предпринимателям выдают кредиты под 9,5% годовых

13/12/2022, 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска