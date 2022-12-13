Рекламодателям

Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

  • 13/12/2022, 11:52
Русфонд
Необходимо собрать — 224 265 рублей.

Богдан родился в срок, но сам не задышал. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и месяц выхаживали в реанимации. А когда малыш смог дышать самостоятельно, начались судорожные приступы.

— Врачи подобрали лекарства, и приступы ушли, Богдан начал фиксировать взгляд, улыбаться, заинтересовался игрушками. Но сын почти не развивается физически, до сих пор двигается с огромным трудом. <…> Нам удалось попасть на лечение в томский реабилитационный центр, и у сына впервые появились улучшения: он стал понимать речь, удерживать голову, опираться на локти, переворачиваться, свободнее двигать ногами, —рассказывает мама Богдана Алеся Саблина.

У Богдана детский церебральный паралич, тяжелые двигательные нарушения.

— Ребенку необходимо пройти индивидуально подобранное реабилитационное лечение, которое поможет приобрести новые навыки, активизировать двигательное и речевое развитие, сделать первые самостоятельные шаги, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 224 265 рублей. Семья Богдана не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я одна воспитываю Богдана, моего дохода на лечение не хватает. Помогите нам, пожалуйста! — просит Алеся.

Помочь Богдану можно по ссылке.

Фото из архива семьи

156

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


Спецоперация на Украине

«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Конфликт в Украине привел к истощению запасов вооружения в Европе и США
12/12/22 16:21
Новосибирские предприниматели совместно с АИР закупят не менее тысячи тактических аптечек
12/12/22 13:33
уборка снега

Убрать весь снег за сутки предстоит коммунальным службам Новосибирска

Мэр города поручил подчиненным активнее привлекать частников на аутсорсинге для уборки снега.
Читать статью >>
профицит бюджета

Пока бюджет Новосибирской области исполняется с профицитом в 12 млрд рублей

За месяц регион должен провести выплаты по расходам на 47 млрд.
Читать статью >>
аэропорт Иркутска

В 2028 году в Иркутской области начнется строительство нового аэропорта

Поиск подрядчика для реализации проекта стартует в 2023 году.
Читать статью >>
криптовалютная ферма

В Иркутской области могут выделить участки для размещения криптовалютных ферм

Если будет принят федеральный закон о майнинге.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков», заслуженный экономист Новосибирской области

«У нашего бизнеса появилась возможность купить целые предприятия за рубежом»

И вывезти эти активы в Россию.
Все материалы
Лента новостей

В Иркутской области возбуждено дело о мошенничестве при ремонте путепровода

13/12/2022, 11:25

Убрать весь снег за сутки предстоит коммунальным службам Новосибирска

13/12/2022, 11:10

Под Омском нашли место незаконного сброса химических отходов

13/12/2022, 10:13

Пока бюджет Новосибирской области исполняется с профицитом в 12 млрд рублей

12/12/2022, 17:40
Популярное

Новый год 2023 по фэншуй: как украсить дом и елку для привлечения богатства и благополучия

13/12/2022, 12:02

Новосибирцы начали создавать предновогоднее настроение для себя и своих семей

13/12/2022, 10:19

Цистит: возможные психосоматические причины

13/12/2022, 08:06
Новости компаний

Подарите себе и своей семье к Новому году квартиру в центре Новосибирска

13/12/2022, 12:16

Работник АО «РЭС» — заслуженный энергетик Новосибирской области

13/12/2022, 12:13

Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями

13/12/2022, 11:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска