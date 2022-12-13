Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

Богдан родился в срок, но сам не задышал. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и месяц выхаживали в реанимации. А когда малыш смог дышать самостоятельно, начались судорожные приступы.

— Врачи подобрали лекарства, и приступы ушли, Богдан начал фиксировать взгляд, улыбаться, заинтересовался игрушками. Но сын почти не развивается физически, до сих пор двигается с огромным трудом. <…> Нам удалось попасть на лечение в томский реабилитационный центр, и у сына впервые появились улучшения: он стал понимать речь, удерживать голову, опираться на локти, переворачиваться, свободнее двигать ногами, —рассказывает мама Богдана Алеся Саблина.

У Богдана детский церебральный паралич, тяжелые двигательные нарушения.

— Ребенку необходимо пройти индивидуально подобранное реабилитационное лечение, которое поможет приобрести новые навыки, активизировать двигательное и речевое развитие, сделать первые самостоятельные шаги, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 224 265 рублей. Семья Богдана не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я одна воспитываю Богдана, моего дохода на лечение не хватает. Помогите нам, пожалуйста! — просит Алеся.

Помочь Богдану можно по ссылке.

Фото из архива семьи