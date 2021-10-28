Вопрос о реставрации кинотеатра «Металлист» решится до 2024 года

— На протяжении двух лет у нас проходили судебные разбирательства с правообладателем здания кинотеатра «Металлист». Первоначально он был не согласен с включением объекта в реестр памятников культурного наследия. Однако, в сентябре 2021 года, по собственной инициативе, правообладатель заявил отказ от требования в зале суда и суд его принял. Мы поддерживаем это решение, — сообщила на пресс-конференции начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

Она пояснила, что в инспекции есть план работ по защите памятника. В 2022 году, по плану, на объекте завершаются консервационные работы, а до 2024 года необходимо принять решение по проектированию и проведению ремонтно-реставрационных работ на оставшейся части объекта.

Напомним, в середине августа 2018 года собственник участка, на котором расположен кинотеатр — ООО «Парк Победы» (аффилирован с ООО «Новый Мир Химметалл»), начал сносить здание «Металлиста». На брифинге руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев рассказал журналистам, 1 августа компании было направлено уведомление о том, что объект включен в реестр памятников архитектуры региона.

В инспекции отмечали, что кинотеатр «Металлист», согласно исследованиям, является образцом конструктивизма в архитектуре зданий, предназначенных для массовых зрелищных мероприятий, частью соцгорода завода «Сибметаллстрой» (до 1932 г. «Сибкомбайн», с 1946 г. «Сибсельмаш»), первым кинотеатром, возведенным в левобережной части города Новосибирска. По результатам исследований одним из выводов указана необходимость сохранения здания в первоначальном состоянии (с минимальными перестройками) как образца применения типового проекта звукового кинотеатра на 1140 мест, выполненного в стиле конструктивизма.

Кино в «Металлисте» показывали до 2005 г. Затем здание работало как офисный и торговый центр. В 2012 рядом с кинотеатром началось строительство жилого дома. Застройщиком выступило ООО «Кинотеатр «Металлист», в собственности которого находился объект. Тогда владельцы компании обещали провести реконструкцию «Металлиста» и вновь открыть кинозалы, а также боулинг, тренажерный зал. Через несколько лет рядом с «Металлистом» выросла вторая многоэтажка. Как сообщала газета «Коммерсант», в декларации указывалось, что основным владельцем ООО Кинотеатр «Металлист» (98% уставного капитала) на тот момент являлся Валерий Кокорин — депутат омского горсовета, гендиректор ЗАО «Компания АСК».