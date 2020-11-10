Новый горсовет изучает результаты административной реформы мэрии

В горсовете Новосибирска определились с численным представительством депутатского корпуса в комиссии по административной реформе, о промежуточных результатах которой представители исполнительной власти сегодня доложили депутатам. По предложению постоянной комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения предлагается сократить ее численность с 27 до 16 человек — по 8 представителей мэрии и депутатского корпуса (в настоящее время там 19 представителей мэрии и 8 депутатов) и, во-вторых, определить 2 сопредседателей — по одному от мэрии и депкорпуса. Изменение численности позволит сделать работу комиссии менее громоздкой. Кроме того, по мнению председателя комиссии Андрея Гудовского, равное соотношение представителей законодательной и исполнительной власти положительно скажется на их взаимодействии.

— У нас 8 человек делегированы,— говорит Гудовский («Единая Россия»).— Соответственно, обращаемся к мэру с предложением: тоже делегировать 8 человек. 27 человек, на мой взгляд, это довольно громоздкая комиссия. Почему 16 человек, почему четное количество? Процесс работы этой комиссии подразумевает некое общее видение решений. Поэтому предложено равное количество как от Совета депутатов, так и от мэрии, чтобы мы могли в процессе обсуждения, диалога принимать какое-то решение.

Если говорить о промежуточных результатах работы комиссии, озвученных в докладах первого вице-мэра Геннадия Захарова и начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии Ларисы Уткиной, то одним из основных стало определение эффективности работы муниципальных учреждений и структурных подразделений мэрии, в том числе в плане расходования бюджетных средств. Что касается муниципальных учреждений, то с 2014 года в городе возросло количество образовательных учреждений — в связи с ростом численности детей и строительством новых школ. В то же время, как сообщают в мэрии, во всех муниципальных учреждениях идет оптимизация административно-управленческого состава.

— Муниципальный сектор экономики сегодня представляют 684 учреждения, — приводит данные Лариса Уткина.— На 1 января 2014 года количество учреждений— 696. Штатная численность выросла с 65 тысяч в 2014 до 86 тысяч в 2020 году. Рост только в образовании, по остальным отраслям— сокращение штатной численности. За 2019 год были оптимизированы 319 единиц вспомогательного и административно-управленческого персонала.

В перспективе, в рамках выполнения федерального законодательства, планируется полное прекращение деятельности муниципальных учреждений за исключением тех, которые работают в сфере естественных монополий, культурной и спортивной отрасли.

Что касается изменений структур мэрии, то, как уже сообщалось, одним из глобальных стала реорганизация 3 районов Новосибирска (Железнодорожного, Заельцовского и Центрального) в Центральный округ. В самой мэрии, как напомнил Геннадий Захаров, это был переход комитета по рекламе под юрисдикцию департамента строительства и архитектуры, выделение в самостоятельную структуру управления жилищного строительства, создание управления благоустройства общественных пространств, объединение комитета по взаимодействию с административными органами и департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии. Еще ряд преобразований реализуется сейчас. В частности, департаменту энергетики и ЖКХ поручено рассмотреть возможность создания координационного совета по контролю за работой управляющих организаций Новосибирска, оценить изменение полномочий и функционала департамента энергетики, ЖКХ города по администрированию средств на выполнение наказов избирателей. Департамент культуры, спорта и молодежной политики должен будет в ближайшее время представить предложения по разграничению полномочий между департаментом и администрациями районов по управлению отраслями культуры, спорта и молодежной политики, подготовить соответствующие изменения нормативно-правовой базы.

— Департаменту транспорта поручено подготовить дорожную карту по реализации проекта содержания и уборки территории в Советском районе, — продолжает Геннадий Захаров.— Идет передача полномочий по содержанию автодорог, проездов от департамента администрациям Советского и Дзержинского районов. По департаменту образования создана рабочая группа по определению варианта взаимодействия с отделами образования администраций районов. Дано поручение продолжить практику объединения образовательных учреждений, находящихся территориально близко друг от друга.

При этом пока открытым для депутатов остался вопрос, насколько в результате уже осуществленных и текущих преобразований сократится или уже сократилось количество чиновников в структурах мэрии и, как следствие, насколько в связи с этим снизились бюджетные расходы. Озвученные в горсовете данные касаются только состояния дел четырехлетней давности.

— В 2016 году мэрия провела сокращение на 5%, в том числе исходя из рекомендаций комиссий по административной реформе, — сообщают в руководстве муниципалитета.

В связи с этим представители депкорпуса намерены дополнительно запросить информацию по количественной динамике городских чиновников за последующие годы.

Что касается персоналий от депкорпуса, то, по информации редакции, в состав комиссии войдут уже упомянутый Андрей Гудовский, его заместитель по комиссии горсовета Дмитрий Колпаков («Единая Россия»), председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский («Единая Россия»), депутаты Евгений Лебедев (ЛДПР), Степан Сафонкин (независимый депутат, «Лига эффективности»), вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ). По двум персоналиям от депкорпуса пока информации нет. Из представителей мэрии в текущем составе в комиссию входит ее председатель, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, все его семеро заместителей, а также руководители департаментов и структурных подразделений мэрии.

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