Постановление правительства области должно запустить «мусорную» концессию

«Мусорная» концессия. 100% готовность

— Мы готовы немедленно приступить к реализации концессионного соглашения. Это наш ответ на вопрос Андрея Ивановича (Шимкив, председатель регионального парламента Новосибирской области. — Ред.). Как только документы будут подписаны, мы готовы за 36 месяцев (и даже быстрее) реализовать проект, если будем получать соответствующую поддержку. Моральная поддержка в этом вопросе тоже крайне важна, — сообщил на пресс-конференции в Новосибирске генеральный директор Группы «ВИС» (АО) Кирилл Гапеев.

Он напомнил, что концессионное соглашение 2016 года заморожено с подачи депутатского корпуса. Для урегулирования спорных вопросов была создана рабочая группа, которая выдала определенные замечания и предложения. В июле 2020 года текст допсоглашения №1 был полностью согласован между сторонами. В октябре получено заключение ФАС России о том, что все правки, внесенные в допсоглашение №1, являются уточняющими и не требуют повторного объявления концессионных процедур. Гапеев подчеркивает, что если бы не коронавирус, все эти процедуры удалось бы пройти гораздо быстрее.

В допсоглашении, в частности, прописано, что:

— Окончательная стоимость возводимых объектов будет определена по итогам госэкспертизы проектной документации.

— Стороны не предъявляют друг другу претензии за время заморозки концессии. Концессионер отказался от взыскания с концедента штрафа в размере 300 млн рублей как упущенной выгоды.

— Стороны имеют право изменить местоположение участка мусоросортировочного завода и полигона на правом берегу, который изначально должен был находиться в Раздольном.

— По срокам реализации проекта участники прописали пункт, согласно ему стороны могут выйти из концессии без каких-либо штрафных санкций через 25 лет (изначально прописаны 40 лет).

Кирилл Гапеев пояснил, что сейчас ответный ход за правительством Новосибирской области, которое должно выпустить соответствующее постановление и запустить процесс.

— Надеемся, что это произойдет в ноябре. Если регион будет работать нормально, то на утверждение технического задания и начало разработки проектной документации по левобережной площадке, по нашим оценкам, уйдет месяц. После этого мы выйдем на заключение соглашения с проектными институтами. У нас было время подготовиться к этому процессу, — перечисляет Кирилл Гапеев. — Понимаем, что сложно, но теоретически существует возможность в третьем квартале 2021-го выйти на строительную площадку.

Параллельно концессионер планирует работать по второму объекту. Гапеев отметил, что компания ждет от области предложения по участку размещения второго полигона на правом берегу и мусоросортировочного комплекса, затем стороны выйдут на подписание допсоглашения №2. Здесь происходит замена площадки, что является существенным условием, а значит, требует согласования в ФАС.

— С технической точки зрения второй проект будет реализовывать проще, так как мы будем использовать наработки, полученные на первом полигоне, и привязывать их к конкретной площадке, — уточнил глава Группы «ВИС».

Не повышение, а компенсация

Представители Группы «ВИС» также прокомментировали ситуацию с тарифами на утилизацию ТКО в регионе. Напомним, на минувшей неделе департамент по тарифам Новосибирской области сообщил о решении ФАС России о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 702-ЖКХ, устанавливающий регоператору — ООО «Экология-Новосибирск» — предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области на 2020 год. Тариф вырос на 39% и составил 420,29 рубля за куб. м. Он действует с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.

— Группа «ВИС» — это коммерческая структура. Мы рассчитываем на возврат вложенных инвестиций и выстраиваем свою деятельность так, чтобы она была безубыточна, и мы могли выполнять взятые на себя обязательства, — подчеркнул Гапеев. — В принятом департаментом тарифе, в частности, оказались не заложены отпускные и выходные водителей мусоровозов (для этого был необходим тариф 73 рубля 58 копеек). В итоге хроническое недополучение средств привело к тому, что половина коллектива из 200 сотрудников регоператора получила уведомления о сокращении. Выбирая между оплатой труда водителям мусоровозов, операторам и офисным служащим, мы приняли решение оптимизировать структуру ООО «Экология-Новосибирск» в пользу первых.

Кирилл Гапеев напомнил, что на конкурсе по выбору регоператора, в котором победила ООО «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»), тариф на утилизацию ТКО на 2019 год составлял 97 рублей 72 копейки на человека, а в 2020 году — 106 рублей 51 копейку. Вместо этого с января 2019 года в области был установлен тариф 92 рубля 42 копейки, а в июле он снизился до 88 рублей 62 копеек. В декабре 2019-го на 2020 год был установлен тариф на утилизацию ТКО 59 рублей 88 копеек.

К осени у регоператора накопилась задолженность по расчетам с перевозчиками. С МУП «САХ» удалось заключить мировое соглашение. Ключевой перевозчик Новосибирска ИП Волкова, бренд «Айсберг» заявил о готовности расторгнуть контракт в связи с несвоевременными платежами за предоставленные услуги.

Опротестовывать решение областного тарифного департамента компания начала сразу — в конце 2019 года, заявление было переправлено в ФАС России, и из-за коронавирусных реалий его рассмотрение затянулось, поэтому решение было вынесено только в октябре. Соответственно, недополученные платежи оказались разнесены на два оставшихся месяца года — ноябрь, декабрь: 83 рубля 36 копеек с человека или 420 рублей 29 копеек за куб. м.

— То есть средний тариф за утилизацию ТКО в регионе в 2020 году составит 63 рубля 84 копейки. Напомню, в прошлом году — 90 рублей 52 копейки. И где здесь рост почти в 40%? — поинтересовался Гапеев. — Вряд ли хотя бы одна компания-регоператор смогла бы в такой ситуации работать без сбоев на территории без той поддержки, которую оказываем мы «Экологии-Новосибирск». Поскольку мы качественно работаем, нам бы хотелось, чтобы представители народа, выборные депутаты создали среду, в которой мы бы чувствовали себя уверенно, понимали, что вложенные инвестиции отобьются. Мы живем не на итерации, а на капитализацию компании. Это означает, что у нас нет цели зарабатывать каждый день, на каждом рейсе, маршруте, мы готовы работать вдолгую, но для этого необходимы соответствующие гарантии. Когда мы видим, что выборные органы, заксобрание много вопросов уделяют тому, как мы рассчитываемся с некоторыми перевозчиками, и при этом достаточно жестко критикует нас, не понимая, что вопрос, связанный с регулярностью вывоза ТКО, может привести к экологическим последствиям… Второй год, находясь на территории Новосибирской области, мы постоянно слышим призывы лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора. Не думаю, что это кому-то выгодно.

Гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова привела показатели работы регоператора, подтверждающие повышение его эффективности. По ее словам, на октябрь 2020 года в регионе заключены 1,18 млн договоров на утилизацию ТКО (в октябре 2019-го — 953 тысячи). Собираемость платежей составила почти 82% от начисленных средств (71%). Объем ТКО, утилизированного на полигоны, по итогам 2019 года составил 1,2 млн тонн (по концессии — 800 тысяч).

Сейчас регоператор подал в департамент по тарифам Новосибирской области расчет на повышение тарифов на утилизацию ТКО на 2021 год — 588 рублей за кубометр. Анисимова пояснила, что в эту сумму входят все затраты «Экологии-Новосибирск», в том числе на автоматизированную систему мониторинга за деятельностью перевозчиков, IT-разработки.

— После того как будут отыграны конкурсы на перевозку и утилизацию ТКО на 2021-2023 годы, департамент по тарифам проанализирует все цифры и примет решение, — говорит Лариса Анисимова.

Кирилл Гапеев пообещал, что в результате новой индексации тарифы на утилизацию ТКО в Новосибирске все равно останутся ниже, чем в среднем в субъектах федерации, где деятельность осуществляет один регоператор:

— Наше четкое поручение дочерней компании: чтобы при работе с тарифом не было никаких потенциальных завышений, чтобы регион по показателям как был в нижней границе, так и остался.

В планах — сортировка

— Сейчас в Новосибирске реализуются несколько пилотных проектов, установлены около 1200 контейнеров для раздельного сбора ТКО. Около 40% собранного при этом мусора приходится сортировать дополнительно. Между тем, от качества мусора, поступающего на завод, зависит количество людей, которых необходимо поставить на сортировку. Чем больше рассортированного мусора, тем меньше нужно рабочих рук, тем менее заметно это ударит по тарифу, — резюмировал Кирилл Гапеев.

В будущем году «Экология-Новосибирск» намерена сосредоточиться не только на концессии, но и на развитии проекта по сортировке мусора. По словам Ларисы Анисимовой, только при единовременном развитии раздельного сбора ТКО эффект от строительства мусоросортировочных заводов будет максимальным.

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