Предпринимателей приглашают на вебинар «Мой бизнес» по теме финансовой грамотности

Как заставить время и деньги работать на вас? Как оптимизировать денежные потоки? Что такое кредитный рейтинг? Как управлять сбережениями в эпоху кризиса? Лучшие методики сохранения и приумножения доходов – в программе нового вебинара «Мой бизнес».

12 ноября, с 10:00 до 12:15 (по мск), Министерство экономического развития России совместно с Корпорацией «Синергия» проведут вебинар «Мой бизнес», посвящённый вопросам финансовой грамотности. Успех любого бизнеса – грамотное использование денежных средств, чёткое планирование доходов и расходов, умение пользоваться капиталом. Как проявить в себе эти навыки и эффективно их использовать, расскажут эксперты в новом вебинаре «Финансовая грамотность предпринимателей».

Темы вебинара:

° Личные деньги предпринимателя. Почему важно разделять собственные средства и доходы от бизнеса?

° Защита активов. Как уберечь собственный бизнес в кризис?

° 5 правил быстрого финансового планирования. Как принимать решения на основе цифр, а не эмоций?

° Оптимизация денежных потоков. Как сохранить средства на текущую деятельность и развитие?

° Управление финансами в кризис. Какие рекомендации дают эксперты?

Спикеры:

° Екатерина Гончарова, основатель компании Goncharova ProFinance, эксперт по личным финансам;

° Илья Пантелеймонов, президент Logic Planning Group Ru, консультант топ-менеджеров и собственников бизнеса;

° Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учёта «Финолог». Помог тысячам предпринимателей навести порядок в учёте и сотням – привлечь инвестиции;

° Снежана Манько, эксперт в области корпоративных финансов, основатель и методолог онлайн-университета финансовых навыков FIN-SKILL.RU;

° Юлия Чиндина, консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина России, основатель Школы семейных финансов.

Вебинар для всех участников бесплатный.

Трансляция доступна по ссылке (регистрация не требуется): https://synergy.online/webinars/finansovaya-gramotnost-predprinimateley-12-noyabrya

Контактный телефон: 8-800-600-3407

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами