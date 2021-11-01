Новый ГОСТ для окон и балконных дверей может привести к их удорожанию

В России с 1 ноября 2021 года вступает в силу новый ГОСТ для окон и балконных дверей, который может привести к их удорожанию, но не станет обязательным для застройщиков, сообщает РИА Недвижимость.
— В новой версии появился целый раздел, в котором отдельно выделены списки требований по обеспечению безопасности при мытье окон и разрушении остекления, говорится в сообщении. — Также, в частности, прописаны механизмы защиты от несанкционированного проникновения в здание, профилактика выпадения из окон детей.
Для защиты детей теперь на окнах новостроек необходимо устанавливать «нестандартный» механизм открывания или фурнитуру с замками, прокомментировал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. По его словам, это однозначно приведет к удорожанию окон.
По мнению эксперта, ГОСТ в целом приведет к удорожанию оконных конструкций в диапазоне 3-25% в зависимости от выполнения того или иного требования.
— Например, использование детского замка безопасности в зависимости от ширины створок добавляет около 2-5%. Противовзломная фурнитура с грибообразной ручкой удорожает материал на 5-7%, но обычно она необходима лишь в окнах на первом этаже. Применение антивандальной пленки может повысить стоимость оконной конструкции до 25%, — подсчитал директор по строительству «Гранель» Андрей Зимонов.
Фото: pixabay.com автор: Rosy_Photo
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