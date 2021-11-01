Чиновник мэрии Новосибирска стал вице-губернатором

Бывший замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов, уволившийся из муниципалитета в конце прошлой недели, назначен вице-губернатором Новосибирской области. Об этом, предваряя оперативное совещание, сообщил глава региона Андрей Травников.

Как пояснил губернатор, соответствующее предложение поступило от его первого заместителя Владимира Знаткова в связи с тем, что в области значительно выросло количество крупных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, контроль над реализацией которых необходимо выделить в отдельный блок. В ведении нового вице-губернатора Теленчинова, подчиненного первому вице-губернатору Знаткову, теперь находится министерство строительства Новосибирской области.

Ранее за крупные проекты в строительстве в регионе отвечал министр строительства Иван Шмидт. Для этого в правительстве официально разделили полномочия министра и его заместителя. Министру в полномочия под персональную ответственность вменили контроль за крупными объектами, его заместителю Алексею Колмакову — прочую работу ведомства.

Иван Шмидт неоднократно публично на пресс-конференциях заявлял об отставании сроков строительства ледовой арены — стратегически важного для региона объекта. Практически сразу правительство размещало пресс-релиз, иногда со словами того же Шмидта, что строительство идет в графике. Один из представителей местного политбомонда, связанный со строительством, в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, что существуют риски срыва сроков возведения в регионе крупных объектов, поэтому «ответственные за этот процесс высокие лица стараются от него дистанцироваться, чтобы не обрушить карьеру».

Напомним, строительная отрасль Новосибирска периодически оказывается в центре скандалов, как минимум, связанным с генпланом и правилами землепользования и застройки. В частности, жители Советского района выступали против возможной застройки территории потенциального сквера Демакова, бывшего детского оздоровительного лагеря «Юный медик», строительства жилого дома во дворе ул. Лесосечной. На территории Центрального округа в центре скандала оказалась территория городского аэропорта, обращение против застройки которой подписали ряд депутатов горсовета Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области, как правило, связанные с некоторыми новосибирскими крупными компаниями-застройщиками. Кроме того, периодически в соцсетях городские общественники то и дело сообщали о сомнительных фактах получения земельных участков под застройку на территории разных районов Новосибирска.

В этом году департамент строительства мэрии уже переживал кадровые изменения — в начале октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании объявил о назначении на должность начальника ещё одного управления — архитектуры и градостроительства — Алексея Драбкина. Предшественник Драбкина Виталий Столбов покинул должность по собственному желанию в декабре прошлого года, после чего департамент без малого год оставался «безголовым».