Новый импульс развития отрасли кейтеринга в Сибири

— Не возьмусь судить о том, какие события были в 2019 году ключевыми в экономике в масштабах страны и региона, мне ближе отраслевой взгляд. На мировом уровне событием года стала международная конференция кейтерье в Новом Орлеане — гастрономической столице США. Она собрала около 14000 профессионалов со всего света (правда, в основном Нового Света) и показала, что Россия очень быстро перенимает мировые тренды, адаптируя к своим условиям. В нашей стране знаковым стал Московский форум по кейтерингу, куда приехали около 100 участников: здесь было принято решение о создании отдельной ассоциации кейтеринговых и банкетных служб (АКБС). И я теперь — региональный представитель этой Ассоциации по СФО.

Под эгидой АКБС я разработала программу по развитию индустрии кейтеринга, потому что мы находимся на пороге проведения мировых чемпионатов в сибирских городах: в 2022 году — по волейболу, в 2023 — по хоккею. Кейтеринг занимает немаловажную часть этих событий. За 2 года мы успеем поднять уровень оказания услуг, что даст новый импульс развитию нашей отрасли в Сибири, хорошие отзывы участников о питании на чемпионатах и повысит международную репутацию сибирского макрорегиона.

Кстати, не думаю, что санкции международной околоспортивной бюрократии (дисквалификация WADA российских спортсменов на 4 года. — Ред.) помешают соревнованиям в Новосибирске, Омске и других городах, где мы покажем гостям широту сибирского гостеприимства и высокий класс обслуживания. Московскую Олимпиаду-80 тоже пытались бойкотировать. И что же? На соревнования в столицу СССР приехали тысячи спортсменов из десятков стран, включая те, что тогда у нас назывались капиталистическими. Несколько заезженное «Можем повторить» к сегодняшней ситуации вполне применимо.