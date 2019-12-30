— К сожалению, лично для меня в уходящем году наиболее серьезными событиями стали события, связанные с ужесточением политического режима в России. При всем этом российская экономика не растет. И вряд ли будет расти в предстоящем году. Это не политическое интервью, но здесь об этом приходится говорить. Есть ощущение, что в условиях нерастущих много лет доходов населения и продолжающих расти сборов и налогов разного рода Россию ждут очень серьезные политические испытания. Хочется верить, что все это в меньшей степени затронет экономику Новосибирской области.

Что касается интересных бизнес-проектов, то в 2019 году на рынке региона они, конечно же, появились. К великому моему сожалению, не могу рассказывать о тех заказах, что прошли через нас. Но, полагаю, скоро многие их увидят.

Из реализованных без нашего участия проектов я бы выделил завод ООО «НЕО-ПАК» (проект Игоря Диденко и Александра Ладана), построенные ООО «Распределительный центр Новосибирск» распредцентр «Пятерочки», компанией Эдуарда Тарана и Александра Каюмова — распредцентр «Мандарин», а также начало производства новосибирским заводом «Балтики» безалкогольного пива. Есть ощущение, что в 2020 году мы увидим в нашей области ряд новых заводов — прежде всего, связанных с производством молочной и иной пищевой продукции.

Если говорить о нашей компании, то в 2019 году мы стали лидерами в консалтинге производственных проектов — по крайней мере, в Западной Сибири. В ближайших регионах конкурентов у нас нет. Я намечал достижение цели стать лидерами в этой сфере на 2018 год, но тогда не удалось. Я говорил об этом год назад. В этом году мы осуществили несколько серьезных консалтинговых проектов, в том числе для федеральных компаний. Некоторые из этих компаний уже публично заявили о своих проектах и начали их реализацию.

Думаю, что для DSO Consulting начался новый цикл роста. Поэтому наша цель — продолжать движение и наращивать объемы продаж. Это все-таки гораздо легче, чем менять вектор развития компании. Хочу еще добавить, что Новосибирская область, наша любимая малая родина — один из лучших или лучший регион России по условиям для честного независимого бизнеса. Повторю, я горжусь, что приложил к этому свои силы, будучи чиновником.

Фото: из личных архивов