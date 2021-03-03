Новый консул Республики Таджикистан назначен в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомуддин Сатторов провели рабочую встречу, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ходе неё господин посол представил губернатору нового генерального консула Республики Таджикистан в Новосибирске господина Ятима Давлатходжу.

Таджикистан – единственная страна постсоветского пространства, имеющая соглашение с Россией о двойном гражданстве. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 19 июля 2016 года, в Новосибирске было открыто генеральное консульство Республики Таджикистан.

Андрей Травников подчеркнул, что после затишья в период пандемии коронавируса регион заинтересован в возобновлении многих активностей – в сферах экономики, промышленности, медицины, образования, культуры. Господин Имомуддин Сатторов и межрегионального сотрудничества.

По итогам 2020 года, товарооборот Новосибирской области с Республикой Таджикистан в 2020 году составил 10,43 млн долларов США. Основу новосибирского экспорта в Таджикистан составляют: минеральное топливо, электрические машины, угольные электроды, древесина, фармацевтическая продукция, пластмассы, органические химические соединения, сахар, крупы, мука, рыба. Из Таджикистана в Новосибирскую область импортируют, в первую очередь, продукты переработки овощей, фруктов, орехов.