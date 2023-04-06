Новый офис туристско-информационного центра Новосибирской области начал работу в самом сердце Новосибирска

Губернатор Андрей Травников и Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев дали старт работе нового офиса туристско-информационного центра Новосибирской области. Он создан в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и расположен в центре Новосибирска (ул. Депутатская, 38).

Андрей Травников подчеркнул, что на новом месте офис только начинает свою работу, а потому функционал будет развиваться и дорабатываться в течение грядущего туристического сезона.

— Туристско-информационный центр – обязательный элемент туристической инфраструктуры городов и регионов, и в связи с тем, что мы уже можем себя называть полноценным туристическим регионом, ТИЦ нам очень нужен и будет востребован. Выбрано очень удачное местоположение – на расстоянии вытянутой руки от Оперного театра и Краеведческого музея. Что касается привлечения туристов не только из соседних сибирских регионов, но и из других субъектов РФ, то уже сложилась логика решения этой задачи. Мы системно развиваем крупнейший в азиатской части страны авиаузел «Толмачёво». Было бы правильно объединить усилия авиакомпаний, развивающих новые маршруты, и команды минэкономразвития региона: открылся новый маршрут – одновременно надо начинать нарабатывать турпоток. Так будет достигаться совместный эффект и для авиации, и для туротрасли, — сказал губернатор.

ТИЦ уже разработаны туристические карты по Новосибирской области (Новосибирска, Академгородка, Маслянинского, Сузунского, Карасукского, Ордынского, Искитимского районов) с самыми популярными объектами для посещения, а также гастропутеводитель. Жители и гости региона могут в любое время получить в этом учреждении консультацию и бесплатные информационные буклеты.

Фото с сайта правительства Новосибирской области