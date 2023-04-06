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В Госдуме предложили продлить майские праздники

  • 06/04/2023, 10:18
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В Госдуме предложили продлить майские праздники
В частности, депутаты предлагают сделать длинные майские за счет сокращения новогодних праздников.

По словам первого замглавы фракции, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, партия «Новые люди» внесла законопроект, который сделает длинные майские выходные по-настоящему длинными. Чтобы все отдыхали с 1 по 9 мая, — цитирует РИА Новости.

Даванков считает, что законопроект могут принять оперативно. И, если так случится, то в 2023-м году майские выходные продлятся с 29 апреля по 9 мая, а в 2024-м году новогодние выходные пройдут с 1 по 3 января и 7 января, а майские — с 1 по 9 мая.

Вместе с тем Владислав Даванков отметил, что регионы могут самостоятельно устанавливать выходные дни в начале мая, однако они этой возможностью не пользуются.

Ранее редакция сообщала, что депутат Госдумы Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией в России.

Фото с сайта Госдумы

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : майские праздники законопроект Госдума


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