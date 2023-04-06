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В Ленинском районе Новосибирска открыт Центр политехнического обучения #МастерКласс

  • 06/04/2023, 11:20
власть
В этом центре работают пять колледжей по разным направлениям.

Губернатор Андрей Травников ознакомился с возможностями центра, созданного на безе школы №175, пообщался с учащимися и преподавателями.

— В этом центре работают пять колледжей по разным направлениям. Даже в прежних советских УПК не было такого, чтобы система профессионального образования, колледжи, или раньше техникумы, так широко были представлены в школе. Здесь это удается. Это элемент общей системы профориентации, которую мы выстраиваем в Новосибирской области. Я считаю, что результат есть. Я не один раз в предыдущие годы, перед отраслью, перед профильным министерством ставил задачу – у нас очень много профориентационных форматов: тестирования, стажировки, экскурсии, очень важно выстроить это в единый маршрут. И вот здесь мы это видим, это почти вершина, и конец этого маршрута, где ребята не просто могут ознакомиться с профессией, а ее получить, и осознанно сделать выбор своего будущего, — подчеркнул глава региона.

В 2023 году в рамках совместных усилий министерства образования Новосибирской области и департамента образования города Новосибирска, на базе средней общеобразовательной школы №175 в Ленинском районе Новосибирска, в отдельно стоящем здании по ул. Связистов, были отремонтированы и укомплектованы несколько современных мастерских, образовательную программу в которых осуществляют пять колледжей. Общее количество обучающихся – 125 человек. На площадке ведется практическая подготовка по востребованным направлениям – парикмахер, портной, облицовщик плитки, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, макетчик макетно-модельного проектирования.

Отметим, что в регионе с 2011 года в рамках государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» реализуется проект «Политехническая и агротехническая школа», в рамках которой обучающиеся общеобразовательных организаций области проходят профессиональную подготовку в профессиональных образовательных организациях и одновременно с аттестатом о среднем общем образовании, выпускники получают свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца, дающего право на самостоятельную трудовую деятельность по профессиям, востребованным на рынке труда.

Ежегодно выпускниками Политехнической и агротехнической школы становились 1000 школьников. С 2022 года количество обучающихся составляет 2000 человек. Всего за период реализации проекта по профессиональным программам политехнической и агротехнической направленности было обучено около 10000 школьников, ежегодно участие в проекте принимают порядка 30 профессиональных образовательных организаций и более 100 общеобразовательных организаций.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : образование власть Андрей Травников


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