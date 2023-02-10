Новый пассажирский терминал открылся в аэропорту Новосибирска

Состоялась церемония открытия первой очереди нового терминала (самого большого терминала за Уралом) внутренних линий в аэропорту Толмачево (входит в холдинг «Новапорт») состоялась в Новосибирске, в ней принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи.

— Сегодня у нас много важных событий, среди них — завершение строительства аэровокзала в Новосибирске и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов. Инвесторы и управленцы, проектировщики, строители сделали все необходимое, чтобы они были успешно выполнены, — сказал президент во время открытия по видеосвязи.

Глава государства также отметил, что за счет открытия новых терминалов увеличится пассажиропоток аэропортов, а также будут расширены география полетов и маршрутные сети.

Также президент акцентировал внимание на модернизации Единой системы организации воздушного движения. Работа шла в рамках соответствующей федеральной целевой программы, и созданные укрупненные региональные центры единой системы позволят увеличить пропускную способность воздушного пространства России и повысить безопасность полетов.

— Сегодня «Толмачево» — самый крупный региональный хаб, в его маршрутном расписании более ста направлений, и сегодня через Новосибирск можно напрямую долететь в 35 городов России, чем активно пользуются жители Сибири и Дальнего Востока, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Общая площадь нового терминала аэропорта составила 58,3 тысячи кв. м, высота потолков в здании достигает 30 м. Также его оснастили 54 стойками регистрации и 6 телескопическими трапами. Пропускная способность терминала составляет 1844 пассажира в час. Он будет обслуживать пассажиров внутренних рейсов.

В центре здания расположены четыре конструкции, по замыслу архитекторов изображающие турбины самолетов. Они будут светиться. Панорамные окна, из которых открывается вид на взлетную полосу, станут фотозоной для туристов.

Новый терминал Толмачево строили с сентября 2020 года. Стоимость объекта — около 20 млрд рублей. Работы вела турецкая компания ООО «Ант Япы», которая также построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово и ряд небоскребов в Москва-Сити. На объекте работали около 1000 человек.

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