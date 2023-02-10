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В Новосибирской области пресекли деятельность межрегиональной группы наркокурьеров

  • 10/02/2023, 10:39
задержаны наркокурьеры
У них изъяты наркотики на сумму 100 млн рублей.

­­Полицейские в Новосибирской области пресекли деятельность межрегиональной группы наркокурьеров, у которых изъяли около 30 кг мефедрона, кокаина и гашиша. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительно установлено, что двое наркокурьеров — жители Московской области —  прибыли в Новосибирск с целью продажи наркотиков в регионе.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых, когда те собирались выгрузить наркотические средства из автомобиля. В салоне машины под задним сиденьем были обнаружены порядка 10 килограммов мефедрона, гашиша и кокаина, — отметила Ирина Волк, официальный представитель МВД.

Кроме того, проведен обыск в съемной квартире фигурантов. Изъяты партия аналогичных запрещенных веществ общей массой около 20 килограммов, электронные весы, упаковочный материал и другие предметы. Также оперативниками были задержаны еще четверо соучастников — розничные закладчики, которые расфасовывали крупные партии наркотиков на более мелкие и сбывали их через тайники-закладки.

Всего из незаконного оборота у подозреваемых изъято шесть видов наркотических средств и психотропных веществ. По оценкам экспертов, объем данной партии составляет 60 тысяч разовых доз, а примерная стоимость по ценам черного рынка превышает 100 миллионов рублей.

По версии оперативников, наркокурьеры также занимались незаконной транспортировкой наркотиков в Красноярский край, Иркутскую, Томскую и Кемеровскую области

— Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнила Ирина Волк.

Фото с сайта МВД.Медиа

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : изъятие наркотиков задержаны наркокурьеры группа наркокурьеров


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