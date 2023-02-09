В Новосибирске задержаны подозреваемые по уголовному делу о взрыве газа на Линейной

Следственными органами СК России по Новосибирской области совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД установлены и задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ.

— По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске, — говорится в сообщении. — Утром 9 февраля из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого произошло частичное обрушение двух подъездов 5-этажного жилого дома.

Следователи и криминалисты СКР продолжают проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося по уголовному делу. Количество пострадавших уточняется, на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

— Следователями СК России допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы. В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь СКР обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следственном комитете.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки на Линейной. По данным Минздрава Новосибирской области, известно уже о семнадцати пострадавших: восемь человек погибли, семеро остаются в больницах Новосибирска. Двоих врачи выписали на амбулаторное лечение.