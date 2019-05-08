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Новый президент «Балтики» Ларс Леманн посетил завод в Новосибирске

  • 08/05/2019, 16:49
Ранее он возглавлял подразделение Carlsberg в Малайзии.

Новый президент «Балтики» Ларс Леманн посетил завод в НовосибирскеСвою первую рабочую неделю в новой должности Ларс Леманн, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа, начал с визита в Новосибирск. Возглавлявший ранее подразделение Carlsberg в азиатской Малайзии Ларс Леманн 7 мая прибыл в сибирскую столицу, чтобы познакомиться с командой отдела продаж и завода, а также обсудить вопросы развития продаж в регионе и погрузиться в особенности рынка продажи пива на вынос, прародителем которого стал Новосибирск, сообщили в пресс-службе компании. Ларс Леманн познакомился с популярными форматами розничной продажи пива, посетил магазины крупных специализированных торговых сетей, островки продажи пива в супермаркетах, небольшие пивные бутики и торговые точки формата «у дома». Также он побывал на заводе, где были созданы и производятся краны-пеногасители.

Новый президент «Балтики» Ларс Леманн посетил завод в Новосибирске

В завершении своего визита Ларс Леманн проинспектировал ход строительства биологических очистных сооружений — значимого экологического проекта компании «Балтика», который находится на завершающем этапе. В 2018 году инвестиции в развитие завода составили 265 млн руб., большая часть из которых были направлены именно на проект строительства собственных очистных сооружений сточных вод. Общий объём инвестиций в строительство и развитие завода «Балтика-Новосибирск» с 2007 года составил более 5 млрд рублей.

— Безусловно, «Балтика» сегодня — лидер пивоваренного рынка России, и новосибирский филиал также показывает поразительные результаты. В отличие от завода в Малайзии, где я работал ранее, новосибирский завод — один из самых молодых, он построен в 2008 году, и это наглядно отражается в его оснащении, цехах и автоматизированных линиях, — сказал Ларс Леманн.

Он отметил, что в отличие от Малайзии, в России широко востребована ПЭТ-упаковка.

— Здесь распространена в том числе и розничная продажа пива на вынос, чего также нет на азиатских рынках. Изучение реалий Новосибирска, откуда по всей территории России распространился сегмент разливного пива навынос, позволит быстрее погрузиться в специфику и тренды отрасли в регионе Восточная Европа, за развитие которого я теперь отвечаю в Carlsberg Group, — добавил Леманн.

Фото: пресс-служба компании

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