 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Погрузка на ЗСЖД составила 105,1 млн тонн

Это на 1,4% больше, чем за четыре месяца прошлого года.
  • 08/05/2019, 17:03
Погрузка на ЗСЖД составила 105,1 млн тонн

По оперативной информации, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе – апреле 2019 года составила 105,1 млн тонн грузов, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили с начала года в объеме 80,7 млн тонн, что соответствует уровню января – апреля 2018 года.

На Западно-Сибирской железной дороге за четыре месяца текущего года также погружено: зерна и продуктов перемола – 2,25 млн тонн (на 69,7% больше, чем в январе – апреле 2018 года), в том числе зерна – 1,7 млн тонн (почти в 2 раза больше), продуктов перемола – 515,4 тыс. тонн (+14,4%), железной и марганцевой руды – более 3 млн тонн (+13,3%), нефти и нефтепродуктов – 6,6 млн тонн (+5,3%), черных металлов – 2,4 млн тонн (-0,5%), строительных грузов – 2,5 млн тонн (+1,5%), кокса – 2,2 млн тонн (+1,8%), а также лома черных металлов – 429,5 тыс. тонн (+13,9%)

Грузооборот с начала 2019 года превысил 100 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 125,1 млрд тонно-км (+0,6%).

Погрузка в апреле 2019 года, по оперативным данным, на магистрали составила 26,5 млн тонн, что на 0,3% больше, чем в апреле прошлого года. Грузооборот за апрель составил 25,7 млрд тарифных тонно-км, что на 1,1% больше к апрелю 2018 года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 32 млрд тонно-км, что на 0,6% больше к апрелю 2018 года.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

Новосибирцев приглашают обсудить правила ввода аттракционов в эксплуатацию

Новосибирцев приглашают обсудить правила ввода аттракционов в эксплуатацию

08/05/2019, 12:19
Предложения и замечания по проекту закона можно также направить в министерство экономического развития Новосибирской области до 22 мая.
Новосибирцы готовы потратить на летнее семейное путешествие до 100 тысяч рублей

Новосибирцы готовы потратить на летнее семейное путешествие до 100 тысяч рублей

08/05/2019, 11:53
Большинство путешественников предпочитают не экономить на комфорте.
Сбербанк застраховал сельхозриски «Новосибирской птицефабрики» на сумму 315,3 млн рублей

Сбербанк застраховал сельхозриски «Новосибирской птицефабрики» на сумму 315,3 млн рублей

08/05/2019, 10:33
Это первый крупный договор в рамках программы банка по расширению кредитования и повышению объема страховой защиты сельхозтоваропроизводителей.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

В Новосибирске продаются 40 квартир с видом на салюты

08/05/2019, 17:29

Шестой поток проекта открывает двери

08/05/2019, 15:33

Сибиряки сделали в интернете более 2 тысяч запросов, связанных с клещами

08/05/2019, 14:19

Суд по «мусорной» концессии пройдет на следующей неделе

08/05/2019, 14:13

В Новосибирской области в тени находятся около 40% рынка утилизации ТКО

08/05/2019, 14:07

Новосибирцев приглашают обсудить правила ввода аттракционов в эксплуатацию

08/05/2019, 12:19

Новосибирцы готовы потратить на летнее семейное путешествие до 100 тысяч рублей

08/05/2019, 11:53

Сбербанк застраховал сельхозриски «Новосибирской птицефабрики» на сумму 315,3 млн рублей

08/05/2019, 10:33

С начала пожароопасного сезона в округе зарегистрирован 671 лесной пожар

08/05/2019, 09:59

В Новосибирске снова эвакуировали бизнес-центры и ТЦ

07/05/2019, 18:44

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска