Погрузка на ЗСЖД составила 105,1 млн тонн

По оперативной информации, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе – апреле 2019 года составила 105,1 млн тонн грузов, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили с начала года в объеме 80,7 млн тонн, что соответствует уровню января – апреля 2018 года.

На Западно-Сибирской железной дороге за четыре месяца текущего года также погружено: зерна и продуктов перемола – 2,25 млн тонн (на 69,7% больше, чем в январе – апреле 2018 года), в том числе зерна – 1,7 млн тонн (почти в 2 раза больше), продуктов перемола – 515,4 тыс. тонн (+14,4%), железной и марганцевой руды – более 3 млн тонн (+13,3%), нефти и нефтепродуктов – 6,6 млн тонн (+5,3%), черных металлов – 2,4 млн тонн (-0,5%), строительных грузов – 2,5 млн тонн (+1,5%), кокса – 2,2 млн тонн (+1,8%), а также лома черных металлов – 429,5 тыс. тонн (+13,9%)

Грузооборот с начала 2019 года превысил 100 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 125,1 млрд тонно-км (+0,6%).

Погрузка в апреле 2019 года, по оперативным данным, на магистрали составила 26,5 млн тонн, что на 0,3% больше, чем в апреле прошлого года. Грузооборот за апрель составил 25,7 млрд тарифных тонно-км, что на 1,1% больше к апрелю 2018 года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 32 млрд тонно-км, что на 0,6% больше к апрелю 2018 года.

Фото: Gensa Gensa