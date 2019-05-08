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Шестой поток проекта открывает двери

Первый в Новосибирске проект «Женщина в бизнесе — ЖЕНЩИНА», объединит женщин-предпринимателей города.
  • 08/05/2019, 15:33
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Очень важно, ведя свое дело, не упустить главного, а это — Оставаться ЖЕНЩИНОЙ в самом прекрасном смысле этого слова. Сохранять и поддерживать красоту и здоровье, иметь гармоничное отношение к себе, мужчине, детям, создавать вокруг себя атмосферу понимания и любви!

Приглашаем всех представительниц прекрасного пола принять участие в проекте «Женщина в бизнесе – ЖЕНЩИНА».

Цель проекта: популяризация примеров успешного женского предпринимательства и стимулирование предпринимательской инициативы жинщин.

За 4 недели Вы получите:

Для себя:

  • мастер-классы от специалистов по красоте, стилю, фитнесу, ораторскому искусству,
  • вдохновение от общения с единомышленницами и поддержку на всех уровнях взаимодействия,
  • возможность поделиться собственным успешным опытом и увидеть узкие места и точки роста.

Для бизнеса:

  • новые клиенты и партнеры,
  • стратегическое планирование и основы маркетинга, мастер-классы по созданию бренда и ребрендингу, узнаете, что такое эмоциональный интеллект и знаниевые активы,
  • консультации по юридическому сопровождению и государственной поддержке.

Порядка 20 встреч! Если посещать каждое занятие отдельно, то затраты составят от 50 000 до 60 000 рублей. Организационный взнос в нашей программе составляет всего 6 000 рублей. Мы собрали только актуальные знания, основываясь на глубоком понимании потребностей участниц проекта.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Все участницы прошлых потоков проходили собеседование и отбор, чтобы попасть в проект.

Мы дарим возможность участвовать в проекте «Женщина в бизнесе — ЖЕНЩИНА» каждой прекрасной девушке, принявшей решение участвовать и подкрепившей своё решение орг. взносом! ***

Счастливая и красивая женщина, благополучные отношения с мужчиной и детьми, прибыльный бизнес — можно ли успешно совместить? Приходите на проект «Женщина в бизнесе — ЖЕНЩИНА» и все узнаете!

Организатор: комитет по развитию женского предпринимательства НОО «Опора России».

РЕГИСТРАЦИЯ

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами

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