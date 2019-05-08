Шестой поток проекта открывает двери

Очень важно, ведя свое дело, не упустить главного, а это — Оставаться ЖЕНЩИНОЙ в самом прекрасном смысле этого слова. Сохранять и поддерживать красоту и здоровье, иметь гармоничное отношение к себе, мужчине, детям, создавать вокруг себя атмосферу понимания и любви!
Приглашаем всех представительниц прекрасного пола принять участие в проекте «Женщина в бизнесе – ЖЕНЩИНА».
Цель проекта: популяризация примеров успешного женского предпринимательства и стимулирование предпринимательской инициативы жинщин.
За 4 недели Вы получите:
Для себя:
Для бизнеса:
Порядка 20 встреч! Если посещать каждое занятие отдельно, то затраты составят от 50 000 до 60 000 рублей. Организационный взнос в нашей программе составляет всего 6 000 рублей. Мы собрали только актуальные знания, основываясь на глубоком понимании потребностей участниц проекта.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Все участницы прошлых потоков проходили собеседование и отбор, чтобы попасть в проект.
Мы дарим возможность участвовать в проекте «Женщина в бизнесе — ЖЕНЩИНА» каждой прекрасной девушке, принявшей решение участвовать и подкрепившей своё решение орг. взносом! ***
Счастливая и красивая женщина, благополучные отношения с мужчиной и детьми, прибыльный бизнес — можно ли успешно совместить? Приходите на проект «Женщина в бизнесе — ЖЕНЩИНА» и все узнаете!
Организатор: комитет по развитию женского предпринимательства НОО «Опора России».
Возраст 18+
Фото: предоставлено организаторами
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