Новый проект по реабилитации пострадавших участников СВО разработан в Новосибирской области

Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» разработан в Новосибирской области. С помощью сертификата участники СВО, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию.

Вопросы организации системы комплексной реабилитации участников СВО, технические аспекты реализации реабилитационного сертификата и другие темы рассмотрены 14 февраля на заседании межведомственной комиссии при правительстве Новосибирской области по вопросам организации мероприятий комплексной реабилитации лиц, пострадавших в ходе СВО, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов. В частности, замгубернатора подчеркнул, что Губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО» поможет нашим воинам вернуться к полноценной мирной жизни.

Как отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, главной целью проекта является социализация вернувшегося участника СВО в общество путем комплексной реабилитации, восстановления его социального статуса и достижения им материальной независимости. И сертификат содержит в себе единый инструмент для достижения этой цели.

Заявления на сертификат будут приниматься в отделах соцобслуживания, МФЦ и на Госуслугах. К заявлению будет прилагаться анкета-опросник, анализ которой позволит проработать подробный маршрут реабилитации для каждого обратившегося: предоставление материальной помощи, санаторного лечения, направление на переобучение или повышение квалификации, обеспечение доступа к спортивным объектам, посещение концертных программ и спектаклей. Старт проекта запланирован на 1 марта текущего года. Воспользоваться сертификатом необходимо в течение года.

Специалисты комплексного центра социального обслуживания населения по месту жительства будут сопровождать получателя сертификата на всех этапах реабилитационного маршрута, включая предоставление специализированного транспорта в ходе получения услуг.

Фото с сайта правительства Новосибирской области