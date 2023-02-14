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Сбер и РЖД заключили соглашение о волонтерской деятельности

  • 14/02/2023, 16:46
Сбер и РЖД подписали соглашение о совместной деятельности в области ESG.

банкиСоглашение касается волонтерских, экологических и социальных проектов – в качестве подписантов выступили председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев и заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Александр Теслевич.

Одним из самых ярких примеров планируемых на 2023 год мероприятий – организация культурного досуга для воспитанников Центров помощи детям. Кроме того, в перспективе у волонтеров обеих организаций большое количество экологических инициатив, занятий по финансовой грамотности и иных социальных практик.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«ESG-направления – важная часть деятельности Сбера, ведь за любыми бизнес-показателями стоят люди и мир, в котором мы живем. Для нас ценно, когда нашими партнерами в социальных инициативах становятся такие крупные компании, как РЖД. Наше сотрудничество началось задолго до сегодня – за плечами наших волонтеров уже немало совместных проектов, но подписанное соглашение позволит сделать эти проекты крупнее и тиражировать их на гораздо большее количество сотрудников».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер РЖД волонтерство ESG


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