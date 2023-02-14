«Москвич» и «Яндекс» подписали соглашение на поставки в течение 2023 года

В скором времени ожидаются поставки трех тысяч машин марки Москвич 3 для такси и каршеринга по всей стране. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в телеграм-канале.

По его словам, завод «Москвич» и группа компании «Яндекс» подписали соглашение на поставки в течение 2023 года.

В этом году «Москвич» задался целью спустить с конвейера 50 тысяч новых автомобилей, из них 10 тысяч будут оснащены электродвигателем. Кроме того, у завода сформирована собственная дилерская сеть — 52 центра в 23 городах России, добавил Собянин.

Благодаря перезапуску производства на автомобильном заводе компании такси и каршеринга смогут своевременно обновлять парк, тем самым поддерживая высокий уровень обслуживания.

Напомним, кроссовер «Москвич 3» — это перелицованная версия китайской модели JAC JS4. Переднеприводные автомобили с ДВС получили 1,6-литровые «атмосферники» мощностью 109 л.с.

Следует отметить, что благодаря запуску полномасштабного производства на заводе «Москвича», еще около 40 тысяч человек получили рабочие места.

Ранее редакция сообщала, что автозавод «Москвич» определился с дилерами в Новосибирске и на Кузбассе.

Фото с телеграм-канала мэра Москвы Сергея Собянина