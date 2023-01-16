Новый сервис Банка «Левобережный» позволит экономить на комиссии при расчетах по ВЭД в рублях

Подключить опцию «ВЭД в рублях» можно за 500 рублей. В эту стоимость входит:

комиссия за исходящие и входящие платежи в валюте РФ между клиентами банка и иностранными контрагентами на сумму 200 000 рублей (при совершении расчетов на более крупную сумму автоматически списывается 500 рублей и включается новый объем платежей);

ежедневный контроль суммы платежей и предупреждение о необходимости постановки контракта на учет;

оформление заявления о постановке контракта на учет.

Сервис подойдет предпринимателям, которые ведут расчеты с иностранными партнерами в рублях небольшими суммами. Услуга особенно актуальна при работе с контрагентами из стран ближнего зарубежья.

Чтобы подключить сервис, обратитесь в один из офисов Банка «Левобережный» или подайте заявку в ОНЛАЙН-офисе. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 либо оставив заявку на сайте.

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Фото пресс-службы банка

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