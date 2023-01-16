Новый сервис Банка «Левобережный» позволит экономить на комиссии при расчетах по ВЭД в рублях

Подключить опцию «ВЭД в рублях» можно за 500 рублей. В эту стоимость входит:
Сервис подойдет предпринимателям, которые ведут расчеты с иностранными партнерами в рублях небольшими суммами. Услуга особенно актуальна при работе с контрагентами из стран ближнего зарубежья.
Чтобы подключить сервис, обратитесь в один из офисов Банка «Левобережный» или подайте заявку в ОНЛАЙН-офисе. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 либо оставив заявку на сайте.
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Фото пресс-службы банка
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