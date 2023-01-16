Рекламодателям

Новые назначения в правительстве Кузбасса

  • 16/01/2023, 11:33
Администрация Кузбасса
Елена Латышенко стала министром туризма Кузбасса, а Елена Качканова назначена начальником департамента лесного комплекса Кузбасса.

В администрации правительства Кузбасса произошли новые назначения. Елена Латышенко, ранее занимавшая должность регионального Уполномоченного по правам предпринимателей, стала министром туризма Кузбасса.

Трудовую деятельность начала в 2000г. экономистом в Муниципальном некоммерческом Фонде поддержки малого предпринимательства Кемерово. Латышенко с мая 2009 года по февраль 2014 года являлась Президентом Муниципального некоммерческого фонда поддержки малого предпринимательства Кемерово.

В ноябре 2002 года прошла обучение по программе повышения квалификации: «Взаимодействие муниципальной власти и предпринимателей. Основы успешного бизнеса» (Академия менеджмента и рынка, Учебно-деловой центр Морозовского проекта г. Кемерово).

С 2006 года по 2007 года прошла обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, где с отличием защитила аттестационную работу «Формирование системы управления венчурным финансированием в регионе (на примере Кемеровской области)».

В 2008 года прошла стажировку в Германии по программе повышения квалификации специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих в области управления экономикой «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства».

Основная работа совмещалась с общественной деятельностью, отстаиванием интересов малого бизнеса и разработкой предложений по улучшению условий ведения бизнеса.

Латышенко с мая 2009 года по март 2013 года являлась председателем Общественно-Экспертного Совета по малому и среднему предпринимательству Кемеровской области; членом Совета по развитию предпринимательства в Кемерово; членом Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово.

Кроме того, начальником департамента лесного комплекса Кузбасса назначена Елена Качканова, ранее исполнявшая обязанности руководителя ведомства.

 

Ранее редакция сообщала о том, что итоги новогоднего гастрономического фестиваля «Лучшее блюдо Сибири».

Фото с сайта Федеральной налоговой службы

396

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Кузбасс

Теги : новые назначения администрации правительства Кузбасса


Спецоперация на Украине

В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Многодетные отцы больше не имеют права на отсрочку от мобилизации
13/01/23 17:41
Участников спецоперации выдвинут на выборы 2023 года
12/01/23 15:56
Второе уголовное дело в отношении Александра Мысика

Прокуратура Новосибирска возбудила второе уголовное дело против директора «Метро МИР» Александра Мысика

Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Читать статью >>
защита растений

Родственник божьей коровки будет уничтожать вредителей вместо химикатов

Хищное насекомое запускают летом на полевые испытания.
Читать статью >>
новостройки в Новосибирске

ГК «Расцветай» — курс на лидерство: один из крупнейших девелоперов подводит итоги года и делится планами на будущее

Если застройщик способен уверенно переживать периоды экономической турбулентности, не снижая темпы развития и запуская новые проекты, — это маркер надежности и сигнал, что такой компании можно доверять.
Читать статью >>
Станция метро Спортивная

Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением сроков строительства станции метро «Спортивная»

Постановление прокуратуры города будет рассмотрено судом Центрального района.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

«Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

В январе возобновится движение экспортных грузов в МАПП Забайкальск

16/01/2023, 17:06

Прокуратура Новосибирска возбудила второе уголовное дело против директора «Метро МИР» Александра Мысика

16/01/2023, 16:59

Родственник божьей коровки будет уничтожать вредителей вместо химикатов

16/01/2023, 16:28

В Музее Олимпийской славы открывается выставка «Шах и мат»

16/01/2023, 16:04
Популярное

Необычные симптомы пищевой аллергии, которые нельзя игнорировать

16/01/2023, 16:26

В Новосибирске затопило общежитие, крышу которого сначала снес ураган

16/01/2023, 16:11

Как обезопасить домашнюю сеть Wi-Fi от посторонних

16/01/2023, 15:24
Новости компаний

ВТБ: в 2023 году продажи автокредитов в России могут вырасти на треть

16/01/2023, 14:55

Новый сервис Банка «Левобережный» позволит экономить на комиссии при расчетах по ВЭД в рублях

16/01/2023, 11:30

ВТБ: в январе рыночные ставки по «длинным» депозитам могут скорректироваться

13/01/2023, 14:53

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска