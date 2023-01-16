Новые назначения в правительстве Кузбасса

В администрации правительства Кузбасса произошли новые назначения. Елена Латышенко, ранее занимавшая должность регионального Уполномоченного по правам предпринимателей, стала министром туризма Кузбасса.

Трудовую деятельность начала в 2000г. экономистом в Муниципальном некоммерческом Фонде поддержки малого предпринимательства Кемерово. Латышенко с мая 2009 года по февраль 2014 года являлась Президентом Муниципального некоммерческого фонда поддержки малого предпринимательства Кемерово.

В ноябре 2002 года прошла обучение по программе повышения квалификации: «Взаимодействие муниципальной власти и предпринимателей. Основы успешного бизнеса» (Академия менеджмента и рынка, Учебно-деловой центр Морозовского проекта г. Кемерово).

С 2006 года по 2007 года прошла обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, где с отличием защитила аттестационную работу «Формирование системы управления венчурным финансированием в регионе (на примере Кемеровской области)».

В 2008 года прошла стажировку в Германии по программе повышения квалификации специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих в области управления экономикой «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства».

Основная работа совмещалась с общественной деятельностью, отстаиванием интересов малого бизнеса и разработкой предложений по улучшению условий ведения бизнеса.

Латышенко с мая 2009 года по март 2013 года являлась председателем Общественно-Экспертного Совета по малому и среднему предпринимательству Кемеровской области; членом Совета по развитию предпринимательства в Кемерово; членом Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово.

Кроме того, начальником департамента лесного комплекса Кузбасса назначена Елена Качканова, ранее исполнявшая обязанности руководителя ведомства.

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