Директора новосибирского турагентства «Ворлд Тревел» отправили под домашний арест

Директора ООО «Ворлд Тревел» отправили под домашний арест после возбуждения в ее отношении уголовного дела по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В мае 2022 года жительница Новосибирска купила две туристические путевки в Турцию в компании «Ворлд Тревел», заплатив за них 195 тыс. руб.

— Вылет в указанную в договоре дату 21 мая 2022 не состоялся, директор агентства сообщала о неоднократном его переносе. Заявитель потребовала расторжения договора, и возврата денежных средств. Директор агентства обещала вернуть денежные средства, однако этого не сделала, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман поручил изучить материалы проверки в отношении директора туристической компании, после чего было возбуждено уголовное дело. Кроме того, во время проверки были выявлены еще пять потерпевших, в связи с чем также были возбуждены уголовные дела.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ворлд Тревел» зарегистрировано в Новосибирске. Директором и совладелицей компании указана Анастасия Липовенко. Две трети доли уставного капитала принадлежит самому юридическому лицу. Размер уставного капитала — 15 тыс. руб. Результаты финансовой деятельности компании за 2021 год не указаны, баланс — нулевой. На основании данных за 2020 год, в организации не трудоустроено ни одного сотрудника.

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