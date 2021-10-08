Новый сервис уведомлений по вкладам «Будь в курсе»

Для пользователей мобильного приложения BL-online сервис подключается бесплатно.

Сервис «Будь в курсе» информирует о:

своем подключении/отключении;

пополнениях и расходных операциях по вкладу;

начислении процентов;

окончании срока вклада (за 7 дней и в день окончания срока вклада);

ограничениях на вкладе (наложение/снятие ареста) на основании решений госорганов, в том числе УФССП;

оформлении доверенностей, завещаний по вкладу.

Вы можете подключить уведомления как к новому, так и к действующему вкладу, если до его закрытия осталось более 30 дней. Для бесплатного получения push-уведомлений установите мобильное приложение BL-online или обратитесь в любой офис Банка «Левобережный». Если у вас нет возможности установить приложение банка, вы можете подключить СМС-оповещение за 100 рублей на весь срок действия вклада. Инфосервис «Будь в курсе» отключается автоматически в дату закрытия вклада.

Добавим, что пользователям приложения BL-online, вне зависимости от того, подключат они сервис или нет, приходят бесплатные уведомления о закрытии вклада за 7 дней до окончания срока его действия. Это дает время, чтобы спокойно принять решение о продлении вклада или выборе нового.

За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО). Выбрать вклад и рассчитать свой доход, исходя из планируемой суммы и срока размещения средств, можно на сайте банка.

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