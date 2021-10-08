СГК подключила новую школу в строящемся микрорайоне Новосибирска

Для этого подрядчик СГК построил 340-метровую внутриквартальную тепловую сеть стоимостью 15 млн рублей. Работы завершили вдвое быстрее нормативного срока техприсоединений.

СГК с началом отопительного сезона подключила к теплоснабжению школу по улице Михаила Немыткина на 1 100 мест. Объект построен в микрорайоне Родники – на одной из территорий перспективной застройки Новосибирска, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Подрядчик СГК – ПСК «Армаком» проложил внутриквартальную тепловую сеть от школы до тепломагистрали по ул. Мясниковой в Калининском районе.

В сентябре этого года новый социальный объект начал получать тепло. Принять учеников школа готовится с начала 2022 года.

«Все было готово для техприсоединения школы еще год назад. Нам удалось завершить работы почти вдвое быстрее нормативного срока, составляющего 18 месяцев. Договор о подключении школы мы заключили с Управлением капитального строительства Новосибирской области в феврале 2020 года и за 8 месяцев построили всю необходимую для подключения к теплу инфраструктуру. Фактическое подключение состоялось, как только застройщик подготовил коммуникации здания к приему теплоносителя», – рассказал начальник управления перспективного развития теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Дмитрий Бражник.

Новая теплотрасса рассчитана на тепловую нагрузку в объеме 2 Гкал/ч, то есть школа будет потреблять объем тепла примерно такой же, как два 9-этажных дома с пятью подъездами.

Всего за 9 месяцев 2021 года СГК построила в Новосибирске порядка 11 км теплосетей для подключения новостроек. В том числе ранее в этом году в Калининском районе был подключен медицинский Центр молекулярной визуализации.