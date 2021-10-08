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Какой должна быть структура продающего лендинга?

  • 08/10/2021, 14:48
В структуре лендинга нет места для лишних слов - только самая полезная, важная информация. Что нужно учесть - читайте здесь ☛

Лендинг — это посадочная страница, главная ее цель привлечь клиентов, превратить их из заинтересованных читателей в покупателей. Поэтому в структуре лендинга нет места для лишних слов — только самая полезная, важная информация, поданная в простой, но эффектной форме.

Лендинг похож на конструктор. Его блочная структура позволяет собирать посадочную страницу, адаптируя ее к потребностям компании, специфике продукта. Какова структура продающего лендинга, прекрасно знают специалисты компании YuSMP Group из своего опыта веб-разработки. В этой статье рассмотрим, какие элементы должна включать качественная посадочная страница.

Шапка лендинга

Первое знакомство посетителя с сайтом. На первом экране лендинга располагается логотип компании, ее наименование, телефон, другие контактные данные, дескриптор, который поможет посетителю понять, на какой сайт он зашел. Структура лендинга подразумевает кнопку обратного звонка — чтобы дать посетителю возможность связаться с менеджером.

Уникальное торговое предложение, оффер

Ключевой момент в структуре лендинга. Этот экран — четкая и лаконичная презентация продукта или услуги. Здесь отражают преимущества продукта, проблемы клиента, которые он решает и уникальные особенности, которые выделяют его среди конкурентов. При оформлении оффера важно использовать цифры. На экране рядом с оффером располагают информацию о скидках, акциях.

Чем выгодна покупка товара

Автор лендинга трансформирует преимущества товара в выгоды покупателя, разговаривает на языке клиента. Выгоды оформляются маркированным списком, а пункты делают краткими, точными. Список в структуре продающего лендинга дополняется описаниями каждой выгоды, чтобы увеличить эффект.

Описание целевой аудитории

В структуре landing page описываются люди, которым нужен продукт, жизненные ситуации, сценарии, где он пригодится, как именно его использовать.

Сравнение

Помогает отстраниться от конкурентов, не называя компанию, не нарушая закон. При упоминании конкурентов в структуре продающего лендинга используются общие фразы. Удобно представлять блок в виде двух списков, расположенных рядом, в виде таблицы.

Рассказ о компании

Этот блок особенно важен для компании с собственным производством. Здесь важно упомянуть:

  • опыт работы компании на рынке;
  • результаты работы;
  • описание технологии;
  • преимущества сотрудничества с фирмой.

В структуре landing page используются визуальные средства — актуальны видеоролики с производства, фотографии сотрудников, руководства, снимки продукта на разных стадиях производства.

Как мы работаем

Этот блок в структуре landing page нужен, чтобы клиент имел представление о порядке заказа, ходе сотрудничества, особенностях сервиса. Лучше изображать его в виде схемы или списка, что улучшает восприятие.

Цена

Важно обозначать стоимость товара или услуг в в структуре landing page. Перечисляются факторы формирования цены, выкладывается прайс, размещается калькулятор — вариантов множество.

Отзывы

Используются обычные текстовые отзывы, записываются целые видеоролики с откликами других клиентов.

Универсального шаблона для продающего лендинга нет — поэтому важно учитывать особенности конкретной компании, продукта. Блоками можно управлять по своему усмотрению — перемещать в рамках страницы, менять оформление, добавлять приемы удержания внимания посетителей. Не стоит воспринимать описанную структуру landing page как догму — это, скорее, основа для творчества в сотрудничестве с опытными специалистами. Качественно, на высоком техническом уровне и с учетом особенностей компании и продукции, решить задачу разработки лендинга поможет компания YuSMP Group.

Фото с сайта pixabay.com

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Регионы: Россия

Теги : сайт


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